11 и 12 июня в центре Москвы перекроют несколько улиц

В связи с фестивалем «Времена и Эпохи. Собрание» в центре города перекроют и ограничат движение сразу на нескольких улицах — Тверской, Охотному Ряду, Петровке и другим.

Участки в центре, на которых движение транспорта полностью перекроют:

— Тверская улица — от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, Моховая улица — от Большой Никитской до Тверской, улица Охотный Ряд — от Тверской до улицы Петровки. Здесь автомобилисты не смогут проехать с 18:00 11 июня до 06:00 13 июня;.

— Козицкий переулок. Здесь уже нельзя проехать, и перекрытие будет действовать до 06:00 13 июня;.

— Улицы Варварка и Москворецкая, а также Большой Москворецкий мост. На них транспорт не будут пускать только 12 июня с 16:00 до 23:00;.

— Площадь Васильевский Спуск и улица Ильинка. Здесь нельзя будет проехать 12 июня с 08:00 до 23:00;.

— Улица Петровка — от Театрального проезда до Страстного бульвара. Здесь проезд будет закрыт 12 июня с 09:00 до 23:00.

Кроме того, на некоторых участках движение ограничат частично. В частности, на Тверской улице — от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд. Здесь нельзя будет проехать по одной полосе в обоих направлениях, ограничения действуют с 22:00 10 июня до 18:00 11 июня. В этот же период на улице Охотный Ряд, в районе дома 2, перекрыта одна полоса.

С 06:00 13 июня до 06:00 14 июня движение также ограничат на Тверской улице — от Охотного Ряда до Козицкого переулка. Автомобилисты не смогут проехать по одной полосе в сторону области.

На некоторых улицах в САО также сейчас введены ограничения. С 22:00 10 июня до 06:00 13 июня — на улице Авиаконструктора Микояна, с 22:00 10 июня до 06:00 13 июня — на улице Авиаконструктора Сухого, Ходынском бульваре и улице Маршала Шапошникова. Везде будет перекрыто по одной полосе движения.