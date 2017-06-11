Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Путин публично пошутил над китайской делегацией
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
СМИ: Россия не продается арабским шейхам
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
Киев собрался в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
11:30 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

11 и 12 июня в центре Москвы перекроют несколько улиц

Это связано с фестивалем «Времена и эпохи. Собрание». Проехать нельзя будет по Тверской, Охотному Ряду, Ильинке и другим улицам.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В связи с фестивалем «Времена и Эпохи. Собрание» в центре города перекроют и ограничат движение сразу на нескольких улицах — Тверской, Охотному Ряду, Петровке и другим.

Участки в центре, на которых движение транспорта полностью перекроют:

— Тверская улица — от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, Моховая улица — от Большой Никитской до Тверской, улица Охотный Ряд — от Тверской до улицы Петровки. Здесь автомобилисты не смогут проехать с 18:00 11 июня до 06:00 13 июня;.

— Козицкий переулок. Здесь уже нельзя проехать, и перекрытие будет действовать до 06:00 13 июня;.

— Улицы Варварка и Москворецкая, а также Большой Москворецкий мост. На них транспорт не будут пускать только 12 июня с 16:00 до 23:00;.

— Площадь Васильевский Спуск и улица Ильинка. Здесь нельзя будет проехать 12 июня с 08:00 до 23:00;.

— Улица Петровка — от Театрального проезда до Страстного бульвара. Здесь проезд будет закрыт 12 июня с 09:00 до 23:00.

Кроме того, на некоторых участках движение ограничат частично. В частности, на Тверской улице — от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд. Здесь нельзя будет проехать по одной полосе в обоих направлениях, ограничения действуют с 22:00 10 июня до 18:00 11 июня. В этот же период на улице Охотный Ряд, в районе дома 2, перекрыта одна полоса.

С 06:00 13 июня до 06:00 14 июня движение также ограничат на Тверской улице — от Охотного Ряда до Козицкого переулка. Автомобилисты не смогут проехать по одной полосе в сторону области.

На некоторых улицах в САО также сейчас введены ограничения. С 22:00 10 июня до 06:00 13 июня — на улице Авиаконструктора Микояна, с 22:00 10 июня до 06:00 13 июня — на улице Авиаконструктора Сухого, Ходынском бульваре и улице Маршала Шапошникова. Везде будет перекрыто по одной полосе движения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Где в Москве ограничат движение из-за празднования Дня России
10 июня© Ньюстюб
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Директору по инвестициям «Роснано» предъявили обвинение
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Airbus пригрозила вывести производство из Британии из-за Brexit
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь