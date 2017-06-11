Заповедники, заказники и парки Крыма ждут гостей на День России

«В рамках Дня открытых дверей для гостей и жителей полуострова посещение объектов в сопровождении экскурсовода будет бесплатное», — сообщили в Минприроды.

Всем желающим посетить особо охраняемые природные территории министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым напоминает о необходимости соблюдать правила их посещения. В частности, запрещается оставлять мусор, уничтожать или повреждать растения, уничтожать и отлавливать диких животных, а также находиться на данных территориях с собаками. Кроме того, запрещается разведение костров и пользование открытым огнем, уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов благоустройства.

С полным списком мест для посещения можно ознакомиться на сайте министерства.