В Кузбассе две иномарки сбили переходившую дорогу школьницу

В Осинниках переходившую проезжую часть девятилетнюю девочку сбили две иномарки, рассказывает ИА Байкал24 со ссылкой на ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Ленина вечером в пятницу, 9 июня. Ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Сначала девочку сбила Toyota Corolla, после чего ее отбросило на Toyota Caldina.

Школьница получила травмы средней тяжести. Она госпитализирована в местную больницу.

По факту ДТП назначена проверка.