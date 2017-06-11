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11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе две иномарки сбили переходившую дорогу школьницу

Девочка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Осинниках переходившую проезжую часть девятилетнюю девочку сбили две иномарки, рассказывает ИА Байкал24 со ссылкой на ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Ленина вечером в пятницу, 9 июня. Ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Сначала девочку сбила Toyota Corolla, после чего ее отбросило на Toyota Caldina.

Школьница получила травмы средней тяжести. Она госпитализирована в местную больницу.

По факту ДТП назначена проверка.

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