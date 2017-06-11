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17:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ливень, грозы и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 12 и 13 июня

МЧС рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.

По данным Иркутского гидрометцентра на территории Приангарья 12 июня утром местами в западных, северо-западных районах, днем в центральных районах, вечером и в ночь на 13 июня в южных, верхнеленских и северных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 13−18 м/с, дожди, грозы, днем в отдельных районах ливневые дожди. Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности при сильном ветре, чтобы не получить травмы и увечья. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

«Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Во избежание коротких замыканий и как следствие возгораний от перехлеста проводов, при сильном ветре возможно отключение электроэнергии», — говорится в сообщении ведомства.

Если сильный ветер застал вас на улице, можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций. Не стойте под линиями электропередач, и не трогайте оборванные провода.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на едины номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.

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