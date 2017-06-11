Ливень, грозы и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 12 и 13 июня
МЧС рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.
МЧС рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.
По данным Иркутского гидрометцентра на территории Приангарья 12 июня утром местами в западных,
«Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Во избежание коротких замыканий и как следствие возгораний от перехлеста проводов, при сильном ветре возможно отключение электроэнергии», — говорится в сообщении ведомства.
Если сильный ветер застал вас на улице, можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций. Не стойте под линиями электропередач, и не трогайте оборванные провода.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на едины номер