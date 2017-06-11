В Омске СимфоПарк прошел с ожидаемым ажиотажем, несмотря на дождь

Опасения вызывали прогнозы синоптиков, которые предвещали дождь и грозу. Несмотря на это, горожане снова создавали очереди у входа и заполнили все зеленые поляны.

Посетителей развлекали самые жизнерадостные клоуны. В этот день они рассредоточились по территории и радовали не только детей, но и их родителей.

Контактный зоопарк привлек немало внимания. Кролики, козочки и курочки прекрасно уживались на одной площадке и вызывали массу умиления.

Чуть поодаль можно было сразу приобрести абонементы. Так сказать — послушал, восхитился и сразу пошел покупать.

После покупки билетов прекрасная половина города Омска могла сосредоточиться на экспозиции от мастеров-соотечественников. Изделия из кожи от мастерской «Апрель», украшения ручной работы от мастера Анны Кацай, авторские работы из художественного стекла Кирилловой Евгении, каффы от Dragon Fly, изумительные работы из дерева от творческой мастерской «Древесный жук» и так далее.

В лектории тем временем в течение всего дня специалисты разговаривали со слушателями на разные темы, которые, так или иначе, касались музыки. Роман Зотов рассказал о музыке в античной культуре, Елена Чередова и Александр Болдырев представили программу «Расскажи мне, музыка…», Катерина Корф поведала о музыке в творчестве художников, Анастасия Дроздова напомнила, как звучат любимые книги, Алла Енина и Марина Костерина рассказали о композиторе Шопене и писательнице Санд. Завершил программу лектория Андрей Фокин, его программа называлась «Что такое музыка и зачем она нам?».

Но самым долгожданным событием стал, конечно, концерт. У главной сцены тем временем царил ажиотаж. В этот день на открытой площадке выступали Духовой, Камерный и Симфонический оркестры, а также солисты Омской филармонии.

Дмитрий Васильев, разумеется, был встречен бурными овациями. Любимый дирижер с радостью приветствовал публику. А было кого приветствовать — несмотря на непогоду, площадь перед сценой была полностью занята жадными до искусства бессмертных композиторов омичами.

Скамейки, баблы, стулья и просто трава — люди расположились любым удобным для себя способом. Моцарт, Бах, Григ, Штраус, Хачатурян, Пуччини, Пьяццолла — шедевры вне времени заворожили гостей и на этом Большой симфонический парк был объявлен закрытым.