В Омске СимфоПарк прошел с ожидаемым ажиотажем, несмотря на дождь
Вчера в нашем городе прошел Большой симфонический парк. Омичи, в прошлом году оценившие масштабность мероприятия, на этот раз снова устремились в парк на Королева.
Вчера в нашем городе прошел Большой симфонический парк. Омичи, в прошлом году оценившие масштабность мероприятия, на этот раз снова устремились в парк на Королева.
Опасения вызывали прогнозы синоптиков, которые предвещали дождь и грозу. Несмотря на это, горожане снова создавали очереди у входа и заполнили все зеленые поляны.
Посетителей развлекали самые жизнерадостные клоуны. В этот день они рассредоточились по территории и радовали не только детей, но и их родителей.
Контактный зоопарк привлек немало внимания. Кролики, козочки и курочки прекрасно уживались на одной площадке и вызывали массу умиления.
Чуть поодаль можно было сразу приобрести абонементы. Так сказать — послушал, восхитился и сразу пошел покупать.
После покупки билетов прекрасная половина города Омска могла сосредоточиться на экспозиции от
В лектории тем временем в течение всего дня специалисты разговаривали со слушателями на разные темы, которые, так или иначе, касались музыки. Роман Зотов рассказал о музыке в античной культуре, Елена Чередова и Александр Болдырев представили программу «Расскажи мне, музыка…», Катерина Корф поведала о музыке в творчестве художников, Анастасия Дроздова напомнила, как звучат любимые книги, Алла Енина и Марина Костерина рассказали о композиторе Шопене и писательнице Санд. Завершил программу лектория Андрей Фокин, его программа называлась «Что такое музыка и зачем она нам?».
Но самым долгожданным событием стал, конечно, концерт. У главной сцены тем временем царил ажиотаж. В этот день на открытой площадке выступали Духовой, Камерный и Симфонический оркестры, а также солисты Омской филармонии.
Дмитрий Васильев, разумеется, был встречен бурными овациями. Любимый дирижер с радостью приветствовал публику. А было кого приветствовать — несмотря на непогоду, площадь перед сценой была полностью занята жадными до искусства бессмертных композиторов омичами.
Скамейки, баблы, стулья и просто трава — люди расположились любым удобным для себя способом. Моцарт, Бах, Григ, Штраус, Хачатурян, Пуччини, Пьяццолла — шедевры вне времени заворожили гостей и на этом Большой симфонический парк был объявлен закрытым.