Из Украины в Польшу отправился первый «безвизовый» поезд

«Еще и еще раз — от президента Украины, правительства всех трех посмайданных правительств с особой заслугой МИДа и Минюста, депутатов ВРУ, общественных организаций и журналистов — до наших партнеров в ЕС — всем спасибо за совместную работу и достижение цели! Теперь перед нами новые задачи, поэтому безвиз — точно не повод расслабляться!», — написала вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

Всего в первое символическое безвизовое путешествие в ЕС отправились 40 общественных активистов, аналитиков, экспертов, художников и журналистов — тех, кто работал над его достижением.