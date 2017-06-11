Из Украины в Польшу отправился первый «безвизовый» поезд
Первый «безвизовый поезд»
Первый «безвизовый поезд»
«Еще и еще раз — от президента Украины, правительства всех трех
Всего в первое символическое безвизовое путешествие в ЕС отправились 40 общественных активистов, аналитиков, экспертов, художников и журналистов — тех, кто работал над его достижением.
В Польше поезд встречали посол Украины в Польше Андрей Дещица и
Напомним, по состоянию на утро 11 июня сотни украинцев беспрепятственно по биометрическим паспортам пересекли границу с ЕС.