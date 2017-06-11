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12:19 (мск), источник: Ipress.ua

Из Украины в Польшу отправился первый «безвизовый» поезд

Первый «безвизовый поезд» Киев-Перемышль с активистами, экспертами и журналистами сегодня утром отправился из украинской столицы.

Источник: Ipress.ua

«Еще и еще раз — от президента Украины, правительства всех трех посмайданных правительств с особой заслугой МИДа и Минюста, депутатов ВРУ, общественных организаций и журналистов — до наших партнеров в ЕС — всем спасибо за совместную работу и достижение цели! Теперь перед нами новые задачи, поэтому безвиз — точно не повод расслабляться!», — написала вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

Всего в первое символическое безвизовое путешествие в ЕС отправились 40 общественных активистов, аналитиков, экспертов, художников и журналистов — тех, кто работал над его достижением.

В Польше поезд встречали посол Украины в Польше Андрей Дещица и экс-депутат Европарламента Павел Залевский.

Напомним, по состоянию на утро 11 июня сотни украинцев беспрепятственно по биометрическим паспортам пересекли границу с ЕС.

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