Первые отказы: украинца не пустили в Евросоюз по безвизу

Первый день безвиза: Онлайн-трансляция с границы Украины с ЕС

Как сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии телеканалу «112 Украина», это произошло из-за превышения украинцем ранее строка пребывания на территории ЕС.

«Проблем не было, граждане Украины, которые воспользовались безвизом, попали в страны своего назначения, за исключением одного гражданина. Отказали гражданину Украины, который в свое время превысил строк пребывания в Дании и, соответственно, ему временно запрещен в связи с этим въезд на территорию Европейского Союза», — заявил Слободян.

По его словам, все остальные граждане без проблем пересекли границу с европейскими странами.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях.

Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.