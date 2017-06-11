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14:00 (мск), источник: dostup1.ru

Жара возвращается на Южный Урал

В течение следующей недели, по предварительным данным, температура воздуха днем будет повышаться до 28 градусов.

Источник: Reuters

До плюс 25 градусов прогреется воздух в Челябинской области днем 12 июня — синоптики не исключают умеренные дожди, грозы и град, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 9−14, в горах — около четырех градусов, местами небольшие дожди. Днем в понедельник также возможны небольшие, местами — умеренные дожди, грозы, град, будет плюс 20−25, в горах — 13−18. Ветер западный с переходом на юго-западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 15 м/с.

В течение следующей недели, по предварительным данным, температура воздуха днем будет повышаться до 28 градусов.

По информации Челябинского ЦГМС, 12 июня в восточных районах региона местами ожидается высокая пожарная опасность. Четвертый класс ПО прогнозируется в Увельском районе и Южноуральске.

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