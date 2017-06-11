В Казани нашли девушку, пропавшую почти неделю назад около Аметьево
В Казани нашлась 19-летняя Виолетта Хасанова, которая пропала во вторник, 6 июня, около 11 часов вечера в районе Аметьево.
В Казани нашлась 19-летняя Виолетта Хасанова, которая пропала во вторник, 6 июня, около 11 часов вечера в районе Аметьево.
Как сообщил источник ProKazan.ru, она самостоятельно вернулась домой.
Напомним, ранее мы сообщали, что подруга девушки обратилась в полицию и разместила объявления о ее пропаже в соцсетях.