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19:58 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани нашли девушку, пропавшую почти неделю назад около Аметьево

В Казани нашлась 19-летняя Виолетта Хасанова, которая пропала во вторник, 6 июня, около 11 часов вечера в районе Аметьево.

Как сообщил источник ProKazan.ru, она самостоятельно вернулась домой.

Напомним, ранее мы сообщали, что подруга девушки обратилась в полицию и разместила объявления о ее пропаже в соцсетях.

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