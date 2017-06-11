Воронежец опубликовал фото чудовищной глубокой ямы на оживленной дороге

Сообщение об очередной гигантской глубокой яме и ее фото были опубликованы в соцсети Вконтакте в субботу вечером, 10 июня. Дорожный провал находится на улице 45 Стрелковой дивизии, рядом с домом 106, напротив строительного объекта «Статус». Судя по фото, рядом с люком старого колодца произошел провал грунта и асфальта, достигнув спустя время огромных размеров. Автор сообщения уточняет, что глубина ямы составляет около полуметра.

Разрушенный участок дороги не огорожен, никаких соответствующих предостерегающих обозначений или ограничений здесь нет. Очевидец рассказал, что обильные дожди полностью затопили яму, сейчас она мало заметна и не выглядит столь угрожающе, как и при сухой погоде.

Сообщения и фото были выложены в нескольких автомобильных сообществах, вызвав множество возмущенных и гневных комментариев. Очевидно, что попадание в такую яму чревато серьезными последствиями и для водителя и для машины — «подвеска вместе с колесами сразу отлетит», пишет один из комментаторов. Другой иронично интересуется, неужели в городе закончился ямочный ремонт.

Напомним, в Воронеже несколько месяцев продолжается масштабный ремонт 60 магистральных дорог, среди которых значится улица 45 Стрелковой дивизии. На других участках дороги уже начались ремонтные работы — однако до аварийного участка, езда по которому чревата серьезными авариями и травмами, дело пока не дошло.