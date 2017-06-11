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14:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Град обрушился на левобережную часть Новосибирска

Второй день в городе бушует непогода.

11 июня на часть города обрушился град. По свидетельствам очевидцев, местами град выпал слоем до 1 см, а размер градин был как крупный горох. Заряд града закончился за несколько минут, потом сменившись сильным ливнем со шквалистыми порывами ветра.

Ледяная шрапнель била с такой силой, что на припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация. По отзывам горожан, град прошел полосой, не затронув правобережную часть города, хотя там тоже был сильный ливень.

Накануне, в ночь на 10 июня шквалистые порывы ветра выворачивали деревья, из-за которых пострадало несколько автомобилей в разных частях города.

Синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Новосибирске на все три дня выходных.

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