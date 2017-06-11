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18:48 (мск), источник: Om1.ru

В Омске по улицам разгуливают лошадь и кролик

Владельцев животных просят откликнуться.

На улице 2-я Кольцевая сегодня, 11 июня, потерялась лошадь. Как сообщает омичка Лиза Золотарева в группе «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте», животное разгуливает во дворе дома, а его хозяина нет поблизости. Из-за лошади девочка боится выйти на улицу.

В комментариях под фото пользователи шутят, что на лошади за кем-то прискакал принц, а припарковать свой транспорт забыл. Другие советуют ребенку не бояться животного, но и не провоцировать его.

Еще одно сообщение о потерянном питомце появилось в паблике Regik55. Кролик уже пять дней живет на улице Кирова, на территории автостоянки. Местные жители предполагают, что он сбежал из частного сектора.

Владельцев обоих животных просят откликнуться и забрать питомцев домой.

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