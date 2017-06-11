В Омске по улицам разгуливают лошадь и кролик
Владельцев животных просят откликнуться.
Владельцев животных просят откликнуться.
На улице 2-я Кольцевая сегодня, 11 июня, потерялась лошадь. Как сообщает омичка Лиза Золотарева в группе «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте», животное разгуливает во дворе дома, а его хозяина нет поблизости.
В комментариях под фото пользователи шутят, что на лошади за
Еще одно сообщение о потерянном питомце появилось в паблике Regik55. Кролик уже пять дней живет на улице Кирова, на территории автостоянки. Местные жители предполагают, что он сбежал из частного сектора.
Владельцев обоих животных просят откликнуться и забрать питомцев домой.