В Омске по улицам разгуливают лошадь и кролик

На улице 2-я Кольцевая сегодня, 11 июня, потерялась лошадь. Как сообщает омичка Лиза Золотарева в группе «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте», животное разгуливает во дворе дома, а его хозяина нет поблизости. Из-за лошади девочка боится выйти на улицу.

В комментариях под фото пользователи шутят, что на лошади за кем-то прискакал принц, а припарковать свой транспорт забыл. Другие советуют ребенку не бояться животного, но и не провоцировать его.

Еще одно сообщение о потерянном питомце появилось в паблике Regik55. Кролик уже пять дней живет на улице Кирова, на территории автостоянки. Местные жители предполагают, что он сбежал из частного сектора.