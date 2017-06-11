Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Одним из крупнейших производителей сахара стала семья министра
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на дружбу с Москвой
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Шестидневная война
16:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Международные спортивные игры пройдут в Воронеже 1 июля

Горожан ждут шоу-программа, соревнования, конкурсы, розыгрыши призов.

Международные игры «Спорт поколений» пройдут на Центральном стадионе профсоюзов (Студенческая, 17) в субботу, 1 июля. Воронежцев ждут соревнования по различным видам спорта, яркая шоу-программа, бесплатная детская зона, конкурсы, розыгрыш призов, лотерея. Мероприятия пройдут с 10:00 до 17:00.

Горожане увидят состязания по командному и силовому многоборью, ориентированию, петанку, скалолазанию, флорболу. На главной сцене выступят творческие коллективы Воронежа и заслуженный артист России Андрей Романов. Организаторы разыграют гироскутер, телефон, спортивные наборы и другие призы. Детей ждут массовый запуск мыльных пузырей, батуты, сказочные герои, водные аттракционы, подарки.

Игры посвятили 180-летию железных дорог России и 100-летию газеты «Гудок». Организаторы — ОАО «РЖД», Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Воронеже показали хореографическую постановку по картинам Ван Гога
СКР рассказал о подробностях стрельбы в Кратово
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Горькова до 9 августа
Украинцы начали пересекать границу с ЕC в рамках «безвиза»
Airbus пригрозила вывести производство из Британии из-за Brexit
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Российские телеканалы покажут матчи Кубка конфедераций
СМИ: Трамп отложил свой визит в Великобританию
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь