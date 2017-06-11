Международные спортивные игры пройдут в Воронеже 1 июля

Международные игры «Спорт поколений» пройдут на Центральном стадионе профсоюзов (Студенческая, 17) в субботу, 1 июля. Воронежцев ждут соревнования по различным видам спорта, яркая шоу-программа, бесплатная детская зона, конкурсы, розыгрыш призов, лотерея. Мероприятия пройдут с 10:00 до 17:00.

Горожане увидят состязания по командному и силовому многоборью, ориентированию, петанку, скалолазанию, флорболу. На главной сцене выступят творческие коллективы Воронежа и заслуженный артист России Андрей Романов. Организаторы разыграют гироскутер, телефон, спортивные наборы и другие призы. Детей ждут массовый запуск мыльных пузырей, батуты, сказочные герои, водные аттракционы, подарки.

Игры посвятили 180-летию железных дорог России и 100-летию газеты «Гудок». Организаторы — ОАО «РЖД», Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ.