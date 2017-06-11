Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Это норма: пять мифов о сексе
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Пенсии в России предложили платить иначе
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на дружбу с Москвой
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Шестидневная война
17:11 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре тоннель на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова откроют в конце июля

Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на встрече с главой минтранса РФ Максимом Соколовым.

В субботу, 10 июня, в Самарскую область с рабочим визитом приезжал министр транспорта России Максим Соколов. Совместно с губернатором Николаем Меркушкиным он провел совещание, на котором обсуждались вопросы строительства и ремонта дорог Самарско-Тольяттинской агломерации, пишет Волга Ньюс.

По словам главы минтранса РФ, изменения в дорожной сети области налицо. Преобразования идут быстро и качественно. Также он отметил, что улучшения в сфере дорожных работ во многом происходят благодаря работе губернатора Николая Меркушкина и команде региональной администрации.

— Особые слова благодарности хочу сказать Николаю Ивановичу, поскольку за пять лет нашей совместной работы и жители региона, и гости увидели, какой колоссальный объем транспортного строительства ведется. Это касается не только дорог, но и аэропорта, других объектов. Без воли губернатора и без четкого взаимодействия на всех уровнях, такие федеральные стройки в такие сроки невозможны, — сказал Максим Соколов.

Также министр транспорта подчеркнул, что в ходе проведения ремонта дорог нужно уделить внимание жителям региона и организовать работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства.

— Необходимо вести диалог с жителями и с гостями региона, спокойно и объективно доводить информацию, кто и как ведет работы и, самое главное, рассказывать к чему это приведет к концу сезона, — отметил Соколов.

Николай Меркушки, в свою очередь, заверил министра, что работы на всех участках строительства ведутся слаженно и организованно как днем, так и в ночное время. Кроме того, по словам главы региона, дорожники делают все возможное, чтобы сохранить приемлемые условия для передвижения людей. Так, в завершающей стадии находится строительство развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Губернатор подчеркнул, что в конце июля тоннель будет открыт, и «людям станет значительно легче».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Начальник УФСИН рассказал, кого «не уважают» в колонии, и какие «звёзды» сидели в Самаре
СКР рассказал о подробностях стрельбы в Кратово
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Горькова до 9 августа
Украинцы начали пересекать границу с ЕC в рамках «безвиза»
Airbus пригрозила вывести производство из Британии из-за Brexit
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Российские телеканалы покажут матчи Кубка конфедераций
СМИ: Трамп отложил свой визит в Великобританию
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь