В Самаре тоннель на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова откроют в конце июля

В субботу, 10 июня, в Самарскую область с рабочим визитом приезжал министр транспорта России Максим Соколов. Совместно с губернатором Николаем Меркушкиным он провел совещание, на котором обсуждались вопросы строительства и ремонта дорог Самарско-Тольяттинской агломерации, пишет Волга Ньюс.

По словам главы минтранса РФ, изменения в дорожной сети области налицо. Преобразования идут быстро и качественно. Также он отметил, что улучшения в сфере дорожных работ во многом происходят благодаря работе губернатора Николая Меркушкина и команде региональной администрации.

— Особые слова благодарности хочу сказать Николаю Ивановичу, поскольку за пять лет нашей совместной работы и жители региона, и гости увидели, какой колоссальный объем транспортного строительства ведется. Это касается не только дорог, но и аэропорта, других объектов. Без воли губернатора и без четкого взаимодействия на всех уровнях, такие федеральные стройки в такие сроки невозможны, — сказал Максим Соколов.

Также министр транспорта подчеркнул, что в ходе проведения ремонта дорог нужно уделить внимание жителям региона и организовать работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства.

— Необходимо вести диалог с жителями и с гостями региона, спокойно и объективно доводить информацию, кто и как ведет работы и, самое главное, рассказывать к чему это приведет к концу сезона, — отметил Соколов.

Николай Меркушки, в свою очередь, заверил министра, что работы на всех участках строительства ведутся слаженно и организованно как днем, так и в ночное время. Кроме того, по словам главы региона, дорожники делают все возможное, чтобы сохранить приемлемые условия для передвижения людей. Так, в завершающей стадии находится строительство развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Губернатор подчеркнул, что в конце июля тоннель будет открыт, и «людям станет значительно легче».