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18:45 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинский театральный фестиваль установил рекорд

Челябинск готовится к театральному фестивалю «Камерата».

Он состоится осенью в тринадцатый раз, однако уже сейчас может похвастать рекордом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Организаторы уже получили 70 заявок на участие — наибольшее число за все время проведения форума. При этом он сохранит статус международного: планируется приезд гостей из Грузии и Казахстана.

«В конкурсных списках коллективы из Башкортостана и Бурятии, из Перми, Прокопьевска, Екатеринбурга, Нижневартовска, Новоуральска, Кемерово, Кургана, Томска, Кирова, Астрахани, Озерска, Кудымкара, Самары, Норильска, Мирного и других городов. Сейчас экспертный совет приступает к составлению афиши», — отметили в министерстве культуры региона.

Добавим, что фестиваль пройдет в южноуральской столице с 4 по 9 октября.

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