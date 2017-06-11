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18:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В день рождения Уфы синоптики обещают дождь

Однако воздух прогреется до +20 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Праздничный понедельник, 12 июня в Башкирии обещает быть дождливым. Однако совсем расстраиваться не стоит. Синоптики Башгидрометцентра уточнили, что осадки будут кратковременными.

— Днем по югу возможны грозы. Ветер западный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12, днем 17−22 градусов, — сообщается на официальном сайте Башгидрометцентра.

Однако для уфимцев есть не очень приятная новость. День рождения город встретит под дождем. Поэтому, отправляясь на гуляния, стоит прихватить с собой зонт. Ночью в Уфе столбики термометров покажут +14, днем потеплеет до 18 градусов.

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