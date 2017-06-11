За последние 136 лет июнь в Москве стал теплее на 2,5 градуса

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глобальное потепление привело к тому, что средняя температура июня в Москве за последние 136 лет повысилась на 2,5 градуса. Об этом сообщили в Росгидромете. «За период с 1880 по 2016 год глобальное потепление привело к тому, что средняя температура воздуха июня увеличилась с 15 до 17,5 градуса на 2,5 градуса», — рассказали в метеослужбе.

Кроме того, за 136-летний период наблюдений заметна тенденция к увеличению количества осадков.

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В наиболее дождливые годы (1909, 1942, 1991) их количество превысило норму (75 мм) в 1,5−2 раза. Наименьшее за июнь количество осадков наблюдалось в 1917 г. (5,4 мм), 1951 г. (4,3 мм), 1999 (9,5 мм), наибольшее — в 1909 г. (191,4 мм), 1942 г. (173,6 мм), 1991 г. (162,0 мм). Средняя продолжительность солнечного сияния в июне составляет около 270 часов. Туманы в июне наблюдаются в среднем 1−2 дня за месяц. В отдельные годы может наблюдаться до 4−5 дней. За месяц в среднем отмечается 6−8 дней с грозой, максимальное число дней с грозой может достигать 12-ти. Град в июне наблюдается не ежегодно (в среднем раз в 1−2 года), но в отдельные годы может отмечаться до четырех дней с градом. Ветровой режим в июне более спокойный, чем в мае, средние месячные скорости не превышают 2−3 м/с.

Бывали случаи, когда июнь оказывался даже холоднее мая, как это было, например, в Москве в 2003 г.