Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Инсульт ведет к алкоголизму
Путин публично пошутил над китайской делегацией
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на дружбу с Москвой
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Последствия урагана в Москве
14:28 (мск), источник: ТАСС

За последние 136 лет июнь в Москве стал теплее на 2,5 градуса

Синоптики также отметили, что за указанный период наблюдений была замечена тенденция к увеличению количества осадков.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глобальное потепление привело к тому, что средняя температура июня в Москве за последние 136 лет повысилась на 2,5 градуса. Об этом сообщили в Росгидромете.

«За период с 1880 по 2016 год глобальное потепление привело к тому, что средняя температура воздуха июня увеличилась с 15 до 17,5 градуса на 2,5 градуса», — рассказали в метеослужбе.

Кроме того, за 136-летний период наблюдений заметна тенденция к увеличению количества осадков.
Фоторепортаж
Последствия урагана в Москве

В наиболее дождливые годы (1909, 1942, 1991) их количество превысило норму (75 мм) в 1,5−2 раза. Наименьшее за июнь количество осадков наблюдалось в 1917 г. (5,4 мм), 1951 г. (4,3 мм), 1999 (9,5 мм), наибольшее — в 1909 г. (191,4 мм), 1942 г. (173,6 мм), 1991 г. (162,0 мм).

Средняя продолжительность солнечного сияния в июне составляет около 270 часов. Туманы в июне наблюдаются в среднем 1−2 дня за месяц. В отдельные годы может наблюдаться до 4−5 дней. За месяц в среднем отмечается 6−8 дней с грозой, максимальное число дней с грозой может достигать 12-ти.

Град в июне наблюдается не ежегодно (в среднем раз в 1−2 года), но в отдельные годы может отмечаться до четырех дней с градом. Ветровой режим в июне более спокойный, чем в мае, средние месячные скорости не превышают 2−3 м/с.

Бывали случаи, когда июнь оказывался даже холоднее мая, как это было, например, в Москве в 2003 г. 

Самый теплый июнь наблюдался в 1999 г. (плюс 21,4 градуса). Абсолютный максимум — 34,7 градуса — зафиксирован 21 июня 1901 г. Самый холодный июнь наблюдался в 1928 г. — плюс 12,2 градуса. Абсолютный минимум — минус 2,3 градуса — зафиксирован 1 июня 1916 г. Отмечаются столь низкие температуры в основном в начале месяца. В начале июня иногда случается снег, как, например, 5 июня 1904 г. и 4 июня 1947 г.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+23°
ясно
764 мм рт. ст.
повышенное
78 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
СК не исключает, что мать кратовского стрелка могла погибнуть в пожаре
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Горькова до 9 августа
Украинцы начали пересекать границу с ЕC в рамках «безвиза»
Airbus пригрозила вывести производство из Британии из-за Brexit
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь