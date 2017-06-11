Табун лошадей отправили на штрафстоянку в Атырау

В сообщении Департамента внутренних дел отмечается, что в последние годы резко уменьшилось количество административных нарушении связанных с порядком и чистотой в городе. Однако все еще фиксируются факты нарушений со стороны владельцев скота.

«На днях были доставлены на стоянку КГП “Спецавтобаза” 16 животных. 13 лошадей и 3 жеребенка оставшиеся без присмотра, прогуливались по улицам города уничтожая зелень и заграждая путь водителям. После определения хозяина, был выписан штраф. В пользу государства он должен выплатить 45 380 тенге», — сообщается на странице ДВД города Атырау в Facebook.

Также в ДВД сообщили о случае с коровами, разгуливающими прямо в парке.

«Весной, на бульваре Кайыргали Смагулова были обнаружены несколько коров, уничтожающие зелень. Позднее такие факты были зафиксированы и на дорогах в сторону аэропорта. Помимо вреда окружающей среде, четвероногие также причиняют неудобства участникам дорожного движения», — отметили в ДВД Атырау.