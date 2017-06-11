В Уфе вежливый вор оставил деньги вместо украденных «дворников»
Уфимский автовладелец столкнулся с необычным случаем воровства.
Уфимский автовладелец столкнулся с необычным случаем воровства.
Мужчина оставил ненадолго машину во дворе, а вернувшись, обнаружил, что пропали щетки стеклоочистителей на лобовом стекле.
Вместо украденных деталей неизвестные оставили две сотенные купюры.
«Приехал домой пoобедать. А
Правда, по словам других автовладельцев, даже «дворники», бывшие в употреблении, стоят дороже, чем 200 рублей.