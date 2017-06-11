В Харькове усилят охрану российского генконсульства

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Охрана российского генконсульства в Харькове будет усилена Национальной гвардией Украины на несколько дней для избежания провокаций во время празднования Дня России. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Дмитрий Образцов.

«Усиление охраны связано с празднованием Дня России и возможными провокациями, которые будут возле этого консульства происходить. В связи с этим усилены меры безопасности, назначены дополнительные военные наряды, которые охраняют это консульство, и в случае провокаций будут приняты адекватные меры», — сказал Образцов.

По его словам, охрана консульства будет усилена с понедельника до среды.