Из Одесского аэропорта отправили первый «безвизовый» рейс — в Прагу

Из Одесского аэропорта сегодня отправили первый «безвизовый» рейс — в Прагу.

Об этом УНИАН сообщили в международном аэропорту «Одесса».

«Регистрацию прошло почти 115 пассажиров, 10 из них — с биометрическими паспортами, из которых 4 — в безвизовом режиме. Проблем с проверкой документов не возникло», — сказали в аэропорту.

Отмечается, что в связи с введением безвизового режима в Одесском аэропорту ожидают увеличение пассажиропотока как минимум на 30%. К этому подготовились и пограничники: они консультировали пассажиров непосредственно у стойки регистрации, а при прохождении пограничного контроля раздавали красочные брошюры, рассказывающие о тонкостях новых правил пересечения границы.