Первый «безвизовый» поезд прибыл в Перемышль
Согласно информации, польские пограничники отказали во въезде одному пассажиру поезд «Киев — Перемышль» — им оказался украинский ребенок. У него был документ старого образца.
Согласно информации, польские пограничники отказали во въезде одному пассажиру поезд «Киев — Перемышль» — им оказался украинский ребенок. У него был документ старого образца.
КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Перемышль прибыл первый поезд, на котором украинцы отправились из Киева в ЕС в рамках безвизового режима. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Безвизовый» поезд уже в Перемышле. Приветствуем в Польше, приветствуем в Европе, — написал украинский посол в Twitter.
При этом украинское
Ранее сообщалось, что из Киева в польский Перемышль отправился первый «безвизовый» поезд. В поезде находились 40 украинских активистов, экспертов, аналитиков, художников и журналистов. Провожать поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева пришли представители украинского правительства и иностранные дипломаты.