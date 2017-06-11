Первый «безвизовый» поезд прибыл в Перемышль

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Перемышль прибыл первый поезд, на котором украинцы отправились из Киева в ЕС в рамках безвизового режима. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Безвизовый» поезд уже в Перемышле. Приветствуем в Польше, приветствуем в Европе, — написал украинский посол в Twitter.