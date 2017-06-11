Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Россиянам разрешат прописку на работе
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на дружбу с Москвой
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
"Убирайтесь к чёрту!": Саакашвили - главе Минюста Украины
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
14События недели в фотографиях
17:52 (мск), источник: РИА Новости

Хэштег по выборам во Франции с орфографической ошибкой вышел в топы Twitter

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Ставший популярным хэштег, которым в Twitter сопровождают записи о проходящих в воскресенье во Франции парламентских выборах, содержит орфографическую ошибку.

Более трех тысяч сообщений в микроблоге вышло с хэштегом #legistatives2017, хотя правильное написание должно выглядеть как legislatives.

Читайте также
Во Франции началось голосование в первом туре парламентских выборов

Хэштег с ошибкой использовали не только простые блогеры, но и ведущие французские СМИ, в частности — агентство Франс Пресс и газета Monde. «Отличились» и некоторые французские политики — например, лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Также этот хэштег использовал институт опроса общественного мнения Ipsos.

Первый тур парламентских выборов проходит в воскресенье во французской метрополии. Второй тур голосования в тех избирательных округах, где победитель не будет определен сразу, пройдет 18 июня.

Комментарии
1
Артем Рак
Такое может быть только в Рос... Во Франции? (Либерал завис)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог: если ШОС скажет 'нет', Западу придется с этим считаться
СКР рассказал о подробностях стрельбы в Кратово
Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Горькова до 9 августа
Украинцы начали пересекать границу с ЕC в рамках «безвиза»
Airbus пригрозила вывести производство из Британии из-за Brexit
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Российские телеканалы покажут матчи Кубка конфедераций
СМИ: Трамп отложил свой визит в Великобританию
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь