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21:11 (мск), источник: РИА Крым

На парусную регату в Крым приедут яхтсмены со всей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости (Крым). Порядка 40 больших яхт со всей страны станут участниками «Кубка Крыма 2017» в рамках Чемпионата России в классе крейсерских яхт ORC.

Источник: РИА "Новости"

Он пройдет с 12 по 22 июня вдоль южного и западного побережья полуострова. Экипажам предстоит преодолеть больше 260 морских миль. Об этом со ссылкой на президента Федерации парусного спорта Республики Крыма Алексея Андруцкого сообщает пресс-служба организации.

«Командам предстоит соревноваться в скорости прохождения дистанций. Маршрут следующий: Севастополь — Ялта — Балаклава — Черноморское — Евпатория — Севастополь. В общей сложности, экипажам предстоит преодолеть больше 260-ти морских миль под парусами со средней скоростью порядка 6−8 миль в час», — рассказал Андруцкий.

Заявки на участие, по его словам, прислали участники из разных регионов России. Так, например, спортсмены из Екатеринбурга везут в Севастополь свою яхту по суше.

Победитель в абсолютной скорости прохождения полной дистанции регаты получит специальный приз — «Голубая лента Крыма». Кроме того, всех участников наградят ценными подарками и призами. Итоги гонки под парусами подведут 21 июня на площади Нахимова в Севастополе.

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