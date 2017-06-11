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18:10 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Красочный забег в «Лужниках» собрал несколько тысяч участников

По традиции Красочный забег завершился массовым флешмобом — любители спорта одновременно подбросили в воздух разноцветную краску.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Несколько тысяч человек приняли участие в Красочном забеге, который прошел 11 июня в «Лужниках». Пятикилометровый маршрут одного из самых веселых и ярких любительских беговых стартов столицы проложили по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Путь участников пролегал через четыре красочные зоны, где волонтеры обсыпали всех яркой краской. Многие любители бега вышли на старт в карнавальных костюмах. Среди участников можно было увидеть героев фильмов и комиксов, балерин в кроссовках и фантастических животных.

Финишное время засчитывалось только для трех самых быстрых мужчин и женщин. Первое место среди женщин у Юлии Конякиной, второе место у Александры Павлютенковой, третье заняла Ольга Тарантинова. Среди мужчин самым быстрым стал Станислав Мокин, вторым к финишу пришел Павел Адышкин, а тройку призеров замкнул Сергей Конякин.

По традиции Красочный забег, который в этом году прошел уже в пятый раз, завершился массовым флешмобом. После награждения победителей тысячи бегунов собрались у главной сцены и одновременно подбросили в воздух заранее приготовленную краску.

Беговой сезон в столице открылся забегом на пять километров, а 21 мая прошел Московский полумарафон.

15 июля любителей спорта ждет Ночной забег.

Это единственный в Москве массовый старт после захода солнца. Шесть тысяч человек пробегут 10 километров по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участникам откроются ночные виды на художественно подсвеченные достопримечательности столицы: здание президиума Российской академии наук, здание Министерства обороны России, Андреевский и Крымский мосты, здания бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» и храм Христа Спасителя.

13 августа спортивную афишу столицы дополнит полумарафон «Лужники».

Он посвящен истории легендарного олимпийского комплекса. Девять тысяч человек пробегут 21,1 километра по набережным Москвы. В полумарафоне также примут участие спортсмены с ограниченными возможностями — хендбайкеры (они соревнуются на велосипедах с ручным приводом) и колясочники. Затем участники забега смогут посетить музей спорта «Лужников», где хранится крупнейшее собрание спортивных реликвий и наград страны.

Московский марафон, который в этом году отмечает свое пятилетие, состоится 24 сентября. Ожидается, что в главном любительском забеге столицы примут участие более 30 тысяч человек. Впервые болельщики со всего мира смогут посмотреть онлайн-трансляцию марафона. Регистрация на забег открылась в феврале.

Маршрут забега проходит по набережным Москвы-реки, улицам и бульварам — под стенами Кремля, рядом с Большим театром и другими достопримечательностями столицы.

Кроме классической дистанции на 42,195 километра и забега на 10 километров, в программу входят корпоративная эстафета, заезд хендбайкеров и колясочников. Каждый, кто сможет преодолеть марафон быстрее чем за шесть часов, получит памятную медаль.

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