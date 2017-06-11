Красочный забег в «Лужниках» собрал несколько тысяч участников
По традиции Красочный забег завершился массовым флешмобом — любители спорта одновременно подбросили в воздух разноцветную краску.
По традиции Красочный забег завершился массовым флешмобом — любители спорта одновременно подбросили в воздух разноцветную краску.
Несколько тысяч человек приняли участие в Красочном забеге, который прошел 11 июня в «Лужниках». Пятикилометровый маршрут одного из самых веселых и ярких любительских беговых стартов столицы проложили по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
Путь участников пролегал через четыре красочные зоны, где волонтеры обсыпали всех яркой краской. Многие любители бега вышли на старт в карнавальных костюмах. Среди участников можно было увидеть героев фильмов и комиксов, балерин в кроссовках и фантастических животных.
Финишное время засчитывалось только для трех самых быстрых мужчин и женщин. Первое место среди женщин у Юлии Конякиной, второе место у Александры Павлютенковой, третье заняла Ольга Тарантинова. Среди мужчин самым быстрым стал Станислав Мокин, вторым к финишу пришел Павел Адышкин, а тройку призеров замкнул Сергей Конякин.
По традиции Красочный забег, который в этом году прошел уже в пятый раз, завершился массовым флешмобом. После награждения победителей тысячи бегунов собрались у главной сцены и одновременно подбросили в воздух заранее приготовленную краску.
Беговой сезон в столице открылся забегом на пять километров, а 21 мая прошел Московский полумарафон.
Это единственный в Москве массовый старт после захода солнца. Шесть тысяч человек пробегут 10 километров по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участникам откроются ночные виды на художественно подсвеченные достопримечательности столицы: здание президиума Российской академии наук, здание Министерства обороны России, Андреевский и Крымский мосты, здания бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» и храм Христа Спасителя.
Он посвящен истории легендарного олимпийского комплекса. Девять тысяч человек пробегут 21,1 километра по набережным Москвы. В полумарафоне также примут участие спортсмены с ограниченными возможностями — хендбайкеры (они соревнуются на велосипедах с ручным приводом) и колясочники. Затем участники забега смогут посетить музей спорта «Лужников», где хранится крупнейшее собрание спортивных реликвий и наград страны.
Московский марафон, который в этом году отмечает свое пятилетие, состоится 24 сентября. Ожидается, что в главном любительском забеге столицы примут участие более 30 тысяч человек. Впервые болельщики со всего мира смогут посмотреть
Маршрут забега проходит по набережным
Кроме классической дистанции на 42,195 километра и забега на 10 километров, в программу входят корпоративная эстафета, заезд хендбайкеров и колясочников. Каждый, кто сможет преодолеть марафон быстрее чем за шесть часов, получит памятную медаль.