Красочный забег в «Лужниках» собрал несколько тысяч участников

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Несколько тысяч человек приняли участие в Красочном забеге, который прошел 11 июня в «Лужниках». Пятикилометровый маршрут одного из самых веселых и ярких любительских беговых стартов столицы проложили по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Путь участников пролегал через четыре красочные зоны, где волонтеры обсыпали всех яркой краской. Многие любители бега вышли на старт в карнавальных костюмах. Среди участников можно было увидеть героев фильмов и комиксов, балерин в кроссовках и фантастических животных. Финишное время засчитывалось только для трех самых быстрых мужчин и женщин. Первое место среди женщин у Юлии Конякиной, второе место у Александры Павлютенковой, третье заняла Ольга Тарантинова. Среди мужчин самым быстрым стал Станислав Мокин, вторым к финишу пришел Павел Адышкин, а тройку призеров замкнул Сергей Конякин.

По традиции Красочный забег, который в этом году прошел уже в пятый раз, завершился массовым флешмобом. После награждения победителей тысячи бегунов собрались у главной сцены и одновременно подбросили в воздух заранее приготовленную краску.

Беговой сезон в столице открылся забегом на пять километров, а 21 мая прошел Московский полумарафон.

15 июля любителей спорта ждет Ночной забег.

Это единственный в Москве массовый старт после захода солнца. Шесть тысяч человек пробегут 10 километров по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участникам откроются ночные виды на художественно подсвеченные достопримечательности столицы: здание президиума Российской академии наук, здание Министерства обороны России, Андреевский и Крымский мосты, здания бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь» и храм Христа Спасителя.

13 августа спортивную афишу столицы дополнит полумарафон «Лужники».