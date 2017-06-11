NASA предсказало Земле дождливое будущее

Высотные облака «ловят» тепло в атмосфере, но из-за глобального потепления таких облаков становится меньше. Это приводит к охлаждению тропической атмосферы и увеличению количества осадков. Дело в том, что когда вода испаряется, превращается в водяной пар и поднимается в атмосферу, она несет в себе тепловую энергию, из-за которой испаряется. Но когда пар достигает холодных верхних слоев атмосферы, он конденсируется в жидкие капли или частицы льда, высвобождая тепло и нагревая атмосферу.

При повышении температуры поверхности Земли происходят глобальные сдвиги воздушных потоков, которые приводят к уменьшению количества высотных тропических облаков. Такие воздушные потоки называются общей циркуляцией атмосферы и включают в себя широкую зону восходящего воздушного потока, сосредоточенного на экваторе. Наблюдения за последние 30−40 лет показали, что по мере потепления климата эта зона сужается, вызывая уменьшение высотных облаков.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA сравнили климатические данные, полученные в течение последних нескольких десятилетий с 23 климатическими моделями того же периода. Оказалось, что большинство климатических моделей недооценивают темпы увеличения количества осадков на каждый градус потепления поверхности, произошедшего в последние десятилетия.

Исследователи отметили, что новые данные помогут им усовершенствовать климатические модели.