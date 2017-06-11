В Советске дети повредили вертолет в музее военной техники

Инцидент произошел на минувшей неделе. Юные хулиганы разбили иллюминаторы и беспрепятственно проникли внутрь машины.

«Как говорится, “ломать не строить, душа при этом не болит”. Но мы же не в гостях, мы живем в этом городе, а потому должны любить и беречь все то, что находится рядом с нами, ценить и уважать мнение окружающих и, конечно же, воспитывать правильное поколение», — прокомментировали ситуацию представители администрации.

Они напомнили, что музейный экспонат не впервые страдает от рук хулиганов. Почти сразу после появления в музее у него разбили лобовое стекло в кабине. Тогда повреждения заварили металлическими листами. Как будут устранять нынешнюю поломку, чиновники не сообщили.