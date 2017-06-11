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22:23 (мск), источник: Sputnik.md

Украина открыла границу жителям Молдовы: все пункты пропуска работают

Передвижение через все пункты пропуска на молдавско-украинской границе осуществляется в нормальном режиме.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Таможенные пункты «Чадыр-Лунга-2», «Мирное», «Вулканешты» и «Чишмичой» возобновили работу после технического сбоя базы данных украинских таможенников.

Передвижение через эти пункты пропуска осуществляется в нормальном режиме. В Таможенной службе Молдовы сообщили, что не были отмечены высокие потоки трафика через границу.

Чтобы не простаивать очередь на некоторых КПП власти рекомендует гражданам, которые намерены отправиться в поездку заграницу, спланировать маршрут и воспользоваться интерактивной картой пунктов пропуска, которая размещена на официальном сайте Таможенной службы.

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