Украина открыла границу жителям Молдовы: все пункты пропуска работают

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Таможенные пункты «Чадыр-Лунга-2», «Мирное», «Вулканешты» и «Чишмичой» возобновили работу после технического сбоя базы данных украинских таможенников.

Передвижение через эти пункты пропуска осуществляется в нормальном режиме. В Таможенной службе Молдовы сообщили, что не были отмечены высокие потоки трафика через границу.

Чтобы не простаивать очередь на некоторых КПП власти рекомендует гражданам, которые намерены отправиться в поездку заграницу, спланировать маршрут и воспользоваться интерактивной картой пунктов пропуска, которая размещена на официальном сайте Таможенной службы.