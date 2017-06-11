Почти 1500 украинцев пересекли границы стран Евросоюза без виз — ГПСУ
Более 1400 наших соотечественников уже воспользовались безвизовым режимом.
Более 1400 наших соотечественников уже воспользовались безвизовым режимом.
Более 1,4 тыс. украинцев пересекли границы стран Европейского Союза без виз.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.
«По состоянию на 19.00 пересекло границу с ЕС почти 46 тысяч граждан, среди них более 9 тысяч — по биометрическим паспортам. Более 1400 наших соотечественников воспользовались безвизом», — говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в полночь вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.