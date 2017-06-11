Почти 1500 украинцев пересекли границы стран Евросоюза без виз — ГПСУ

Более 1,4 тыс. украинцев пересекли границы стран Европейского Союза без виз.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

«По состоянию на 19.00 пересекло границу с ЕС почти 46 тысяч граждан, среди них более 9 тысяч — по биометрическим паспортам. Более 1400 наших соотечественников воспользовались безвизом», — говорится в сообщении.