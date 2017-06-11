Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Инсульт ведет к алкоголизму
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
"Убирайтесь к чёрту!": Саакашвили - главе Минюста Украины
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
22:22 (мск), источник: УНИАН

Почти 1500 украинцев пересекли границы стран Евросоюза без виз — ГПСУ

Более 1400 наших соотечественников уже воспользовались безвизовым режимом.

Более 1,4 тыс. украинцев пересекли границы стран Европейского Союза без виз.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

«По состоянию на 19.00 пересекло границу с ЕС почти 46 тысяч граждан, среди них более 9 тысяч — по биометрическим паспортам. Более 1400 наших соотечественников воспользовались безвизом», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в полночь вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Боевики совершили мощный обстрел ВСУ возле Крымского и подтягивают сюда бронетехнику и танки
СКР рассказал о подробностях стрельбы в Кратово
Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании
На Украине подсчитали воспользовавшихся безвизом с ЕС граждан
Партия Макрона лидирует в первом туре парламентских выборов
Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland Garros
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до десяти
Белый дом: перенос визита Трампа в Британию не обсуждался
Спорт
Шарапову дисквалифицировало больное бедро Мария Шарапова объявила, что из-за травмы пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь