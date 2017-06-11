Фильм 31-летнего казахстанца удостоен награды в Австрии

По данным продюсера фильма Дарьи Корнеевой, короткометражный фильм был снят в Алматинской области. Режиссер, автор сценария и оператор-постановщик фильма — Бахтияр Исламов. Со слов жюри, фильм обладает необычайной выразительностью кадра. Отмечается, что это единственный фильм из Казахстана представленный на фестивале за последние несколько лет. И впервые награда «Лучший экспериментальный фильм» уезжает в Казахстан.

Festival of Nations — старейший кинофестиваль некоммерческого короткометражного кино в Австрии, проходит при поддержке организации UNICA (член ЮНЕСКО) и правительства Австрии. На фестиваль ежегодно приходит более 1000 заявок из 55 стран мира. Особенность фестиваля в том, что жюри открыто обсуждают работы с кинематографистами после просмотров. Членами жюри фестиваля в этом году были продюсеры и режиссеры из Германии и Австрии, почетным гостем — Дэйв Вотерсон, президент Unica.

Бахтияр Исламов — 31-летний поэт, кинорежиссер, автор короткометражных фильмов. Его фильм «Небо над Берлином моего детства» (2015 года) уже дважды получал приз за лучший эксперементальный фильм — в Нью-Йорке на 12-ом Международном Фестивале в Гарлеме (12th Harlem International Film Festival) и на Меджународном Кинофестивале в Лос-Анджелесе (Los Angeles World International Film Festival).

Кроме того, этот фильм был удостоен награды «Лучший короткометражный фильм» на 17-ом Международном Фестивале Moondance в США (17th Moondance International Film Festival). Другой фильм Исламова «Вторая Любовь (2014 года) получал призы на кинофестивалях — 10-ый международный фестиваль в Херсоне «Кинокимерия», Международный Кинофестиваль в Мадриде и Международный Кинофестиваль в Орландо.