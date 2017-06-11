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22:56 (мск), источник: РИА Новости

Невиновный американец 17 лет провел в тюрьме из-за двойника

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти США выпустили на свободу жителя Канзас-Сити, отсидевшего 17 лет за преступление, которое он не совершал, сообщает RT.

В 1999 году Ричарда Джонса обвинили в ограблении с отягчающими обстоятельствами и приговорили к 19 годам лишения свободы. Обвинение при этом строилось исключительно на показаниях очевидцев.

Заключенный себя виновным не признавал и обратился за помощью к правозащитникам. Те выяснили, что рядом с местом преступления жил некий Рики, внешне очень похожий на Джонса.

«Когда я увидел фото моего двойника, мне все стало ясно», — сказал Джонс.

​В ходе нового судебного слушания свидетели, посмотрев на фотографии обоих мужчин, заявили, что больше не уверены в виновности Джонса. В связи с новыми показаниями судья признал приговор мужчине необоснованным, и в четверг его выпустили на свободу.

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