Невиновный американец 17 лет провел в тюрьме из-за двойника

В 1999 году Ричарда Джонса обвинили в ограблении с отягчающими обстоятельствами и приговорили к 19 годам лишения свободы. Обвинение при этом строилось исключительно на показаниях очевидцев.

Заключенный себя виновным не признавал и обратился за помощью к правозащитникам. Те выяснили, что рядом с местом преступления жил некий Рики, внешне очень похожий на Джонса.

«Когда я увидел фото моего двойника, мне все стало ясно», — сказал Джонс.