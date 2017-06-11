С момента введения безвизового режима Украина поднялась на 68 место в рейтинге паспортов мира, который ведется на сайте passportindex.org.

Это самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме государств Балтии.

Украинский паспорт позволяет въехать без виз в 119 стран мира. Такой же рейтинг — у Гренады.