Украина поднялась на 68 место в рейтинге паспортов мира
Украинский паспорт позволяет въехать без виз в 119 стран мира, такой же рейтинг — у Гренады.
Украинский паспорт позволяет въехать без виз в 119 стран мира, такой же рейтинг — у Гренады.
С момента введения безвизового режима Украина поднялась на 68 место в рейтинге паспортов мира, который ведется на сайте passportindex.org.
Это самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме государств Балтии.
Украинский паспорт позволяет въехать без виз в 119 стран мира. Такой же рейтинг — у Гренады.
Первую строчку в рейтинга занимают Германия и Сингапур, их гражданам доступен безвизовый въезд в 159 стран.
На последнем месте — Афганистан, 22 страны.
Россия занимает 84 место, ее гражданам разрешен въезд без виз в 106 стран.
Безвизовый режим со странами Шенгенской зоны вступил в силу для граждан Украины в полночь 11 июня.
Напомним, украинцы с сегодняшнего дня могут воспользоваться безвизовым режимом и без дополнительных затруднений путешествовать по Европе.
С полуночи 11 июня 2017 все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.
Для путешествий нужно иметь при себе биометрический паспорт, обратный билет, страховку и деньги. Если у вас есть приглашение, достаточно иметь