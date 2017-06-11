Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Россиянам разрешат прописку на работе
Звезды, которые дружат с детства
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
"Убирайтесь к чёрту!": Саакашвили - главе Минюста Украины
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10В тени красоты
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
11 июня, источник: 112.ua

Украина поднялась на 68 место в рейтинге паспортов мира

Украинский паспорт позволяет въехать без виз в 119 стран мира, такой же рейтинг — у Гренады.

Источник: 112.ua

С момента введения безвизового режима Украина поднялась на 68 место в рейтинге паспортов мира, который ведется на сайте passportindex.org.

Это самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме государств Балтии.

Украинский паспорт позволяет въехать без виз в 119 стран мира. Такой же рейтинг — у Гренады.

Читайте также
Посол о безвизе: украинцы начали возвращаться на родину

Первую строчку в рейтинга занимают Германия и Сингапур, их гражданам доступен безвизовый въезд в 159 стран.

На последнем месте — Афганистан, 22 страны.

Россия занимает 84 место, ее гражданам разрешен въезд без виз в 106 стран.

Безвизовый режим со странами Шенгенской зоны вступил в силу для граждан Украины в полночь 11 июня.

Напомним, украинцы с сегодняшнего дня могут воспользоваться безвизовым режимом и без дополнительных затруднений путешествовать по Европе.

С полуночи 11 июня 2017 все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Для путешествий нужно иметь при себе биометрический паспорт, обратный билет, страховку и деньги. Если у вас есть приглашение, достаточно иметь е-мейл с контактными данными принимающей стороны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ле Пен прошла во второй тур парламентских выборов во Франции
Пострадавших в аварии в Забайкалье эвакуируют вертолетами
Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве Великобритании
На Украине подсчитали воспользовавшихся безвизом с ЕС граждан
Партия Макрона лидирует на выборах в парламент Франции
Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland Garros
СКР сообщил подробности стрельбы в Кратово
Белый дом: перенос визита Трампа в Британию не обсуждался
Спорт
Италия разгромила Лихтенштейн, Испания выиграла у Македонии В другом матче группы G Албания разгромила Израиль
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь