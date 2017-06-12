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02:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Прокуратура предостерегла от проведения акции оппозиции на Тверской улице Москвы

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов и участников от попытки провести несогласованную акцию на Тверской улице 12 июня. Как сообщается на сайте генерального надзорного ведомства, шествие в столице не было согласовано с городскими властями.

Источник: РИА "Новости"

«Представитель “Партии прогресса” Алексей Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы на участие в публичных мероприятиях в форме шествия и митинга на улице Тверская 12 июня 2017 года. Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано», — отмечается в заявлении. — «Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие — прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан».

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В Прокуратуре пояснили, что оппозиция согласилась на предложенный альтернативный вариант проведения акции на проспекте Сахарова.

Столичное надзорное ведомство вынесло Алексею Навальному предостережение в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий.

12 июня с 12:00 до 22:00 на участке от Пушкинской площади до Манежной, а также на улице Охотный ряд пройдет праздник «День истории России». В связи с этим с 18:00 11 июня до 06:00 13 июня дорожное движение по Тверской улице от Пушкинской площади до Манежной площади полностью перекрыто.

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