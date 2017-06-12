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06:57 (мск), источник: ТАСС

Авиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве

Как сообщили в диспетчерской столичного авиаузла, к вылету для метеоразведки готовы 10 самолетов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Спецавиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве в случае необходимости. Как сообщили в диспетчерской столичного авиаузла, к вылету для метеоразведки готовы 10 самолетов.

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«Сегодня будет облачно с прояснениями, синоптики местами прогнозируют небольшой дождь. В настоящее время специалисты приступили к метеорологической разведке, чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней», — пояснили в диспетчерской.

Планируется использовать самолеты Ан-12 и Ан-26 и Як-42. Дежурство продлится до конца дня, несмотря на то, что сильные дожди не прогнозируются.

Процесс разгона облаков, называемый специалистами «засеиванием», осуществляется при помощи экологически чистых реагентов — йодистого серебра и мелкодисперстного цемента — на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

Авиация справляется не всегда

Облака в Москве по традиции разгоняют в Первомай, на День Победы, День России и День города. В этом году городские власти выделили на метеозащиту 1 и 9 мая и 12 июня 293 млн рублей, то есть разгон облаков в один праздничный день обходится в 97,6 млн рублей. В прошлом году эта сумма составляла 86,5 млн рублей.

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В 2016 году День России выдался дождливым. Авиация совершила 13 вылетов, однако полностью исключить выпадение осадков над столицей не удалось.

В День Победы 2017 года самолеты совершили 17 вылетов — погода была очень неблагоприятной, ширина зоны осадков составляла порядка 250 км. Полеты в облаках сопровождались болтанкой и обледенением. Взлет и посадка осуществлялись в сложных метеоусловиях.

Специалистам удалось «отключить» дождь во время проведения военного парада на Красной площади, однако, из- за высокой плотности облаков была отменена самая зрелищная часть — пролет авиации. Во второй половине дня погода улучшилась.

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