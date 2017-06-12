Авиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Спецавиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве в случае необходимости. Как сообщили в диспетчерской столичного авиаузла, к вылету для метеоразведки готовы 10 самолетов.

«Сегодня будет облачно с прояснениями, синоптики местами прогнозируют небольшой дождь. В настоящее время специалисты приступили к метеорологической разведке, чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней», — пояснили в диспетчерской.

Планируется использовать самолеты Ан-12 и Ан-26 и Як-42. Дежурство продлится до конца дня, несмотря на то, что сильные дожди не прогнозируются.

Процесс разгона облаков, называемый специалистами «засеиванием», осуществляется при помощи экологически чистых реагентов — йодистого серебра и мелкодисперстного цемента — на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

Авиация справляется не всегда

Облака в Москве по традиции разгоняют в Первомай, на День Победы, День России и День города. В этом году городские власти выделили на метеозащиту 1 и 9 мая и 12 июня 293 млн рублей, то есть разгон облаков в один праздничный день обходится в 97,6 млн рублей. В прошлом году эта сумма составляла 86,5 млн рублей.