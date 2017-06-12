«Полки добра» стали появляться в магазинах Хабаровска

Хабаровск, 12 июня, AmurMedia.

«Полки добра» стали появляться в хабаровских магазинах. В частности, такой объект установили в «Амур маркете» на улице Ленина. Покупателям предлагают оставлять на них продукты для тех, кто по разным причинам оказался в непростой жизненной ситуации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на группу newskhv в Instagram.

Так называемая «полка добра» появилась в магазине «Амур Маркет», расположенном по ул. Ленина. Установленные полки не приносят прибыли магазину, а просто служат людям. Любой хабаровчанин может помочь незнакомому человеку, который не может на данный момент купить себе определенные продукты, и оставить безвозмездно то, что посчитает нужным. Всё это бесплатно. Первые товары уже появились на полках.

Однако, такой благотворительный порыв со стороны администрации магазина вызвал не однозначную реакцию у пользователей соцсети.

«Как-то не верится, что эта идея приживётся. Местные халявщики всё будут сгребать. Поэтому и я туда класть не буду, так как нет никакой уверенности, что за мой счет не начнут экономить те, кто особо и не нуждается. Нет у нас такой культуры», — скептически отнесся к этой идее Esscentric.