«Полки добра» стали появляться в магазинах Хабаровска
Предназначены они для малоимущих граждан, которые не в состоянии купить необходимые продукты.
Предназначены они для малоимущих граждан, которые не в состоянии купить необходимые продукты.
Хабаровск, 12 июня, AmurMedia.
«Полки добра» стали появляться в хабаровских магазинах. В частности, такой объект установили в «Амур маркете» на улице Ленина. Покупателям предлагают оставлять на них продукты для тех, кто по разным причинам оказался в непростой жизненной ситуации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на группу newskhv в Instagram.
Так называемая «полка добра» появилась в магазине «Амур Маркет», расположенном по ул. Ленина. Установленные полки не приносят прибыли магазину, а просто служат людям. Любой хабаровчанин может помочь незнакомому человеку, который не может на данный момент купить себе определенные продукты, и оставить безвозмездно то, что посчитает нужным. Всё это бесплатно. Первые товары уже появились на полках.
Однако, такой благотворительный порыв со стороны администрации магазина вызвал не однозначную реакцию у пользователей соцсети.
«Как-то не верится, что эта идея приживётся. Местные халявщики всё будут сгребать. Поэтому и я туда класть не буду, так как нет никакой уверенности, что за мой счет не начнут экономить те, кто особо и не нуждается. Нет у нас такой культуры», — скептически отнесся к этой идее Esscentric.
«Идея хорошая, но у нас не приживется», — соглашается с ним anastasia_keln94.
И
«Молодцы, я только за. Даже если и “бухарик” возьмет ну и что. Я думаю людей, которым не лишняя булка хлеба много», — делится своим мнением Svetlanasvytaya.
«Идея хорошая! Ну и что, что не самые честные люди будут брать, зато класть будут самые честные. Власть толпы поглотит всех! И плохих, и хороших. Да и о каких маргиналах речь? “Амур маркет” не хлебный киоск за углом, там охрана есть и лично я, никогда не видела бухарей в подобных магазинах. Очнитесь, люди». — пишет pocket_fear.
«Здорово! Молодцы! Обязательно зайдя, возьму
«Не стесняйтесь дарить добро! Признаюсь, не часто, но с большим удовольствием угощаю бабушек шоколадом. Один раз купила рукавички на Постышева и подарила бабушке, у которой на две руки была одна перчатка. Дарите добро!», — предлагает nikolaeva9404.
«Такие полочки надо ставить не в открытом для всех доступе, а чтоб они стояли за прилавком и доступ к ним имел продавец. И сам давал бабушкам/дедушкам/инвалидам хлеб
Кстати, это не первый случай благотворительности со стороны местных предпринимателей. Ещё в прошлом году на оптовой базе, расположенной по ул. Шевчука, один из производителей предусмотрел в своем торговом павильоне полку с бесплатным хлебом. Хлебушек пользовался большой популярностью у пожилых людей и никаких «алкашей» у киоска замечено не было.