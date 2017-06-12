Жителей Хабаровска отключат от газа

Хабаровск, 12 июня, AmurMedia.

Жители Хабаровска на несколько дней останутся без газа. Это связано с проведением плановой проверки газгольдеров и ревизией оборудования. Отключения начнутся уже 13 июня, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

По информации пресс-службы, плановые отключения связанны с осмотром специалистами групповых резервуарных установок. Согласно правилам, каждый газгольдер, в зависимости от модели, должен проходить проверку раз в пять или десять лет.

Некоторые хабаровчане лишатся голубого топлива на три недели (в их домах будет проходить проверка газгольдера), у других — газ будет отсутствовать около суток (здесь будет проводиться контрольная опрессовка и ревизия оборудования).