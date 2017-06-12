Жителей Хабаровска отключат от газа
Уже с 13 июня в краевой столице начнутся плановые проверки газгольдеров.
Уже с 13 июня в краевой столице начнутся плановые проверки газгольдеров.
Хабаровск, 12 июня, AmurMedia.
Жители Хабаровска на несколько дней останутся без газа. Это связано с проведением плановой проверки газгольдеров и ревизией оборудования. Отключения начнутся уже 13 июня, сообщили ИА AmurMedia в
По информации
Некоторые хабаровчане лишатся голубого топлива на три недели (в их домах будет проходить проверка газгольдера), у других — газ будет отсутствовать около суток (здесь будет проводиться контрольная опрессовка и ревизия оборудования).
График отключения газа в Хабаровске:
До трех недель:
С 13 июня — ул. Шеронова, 5; Казачья Гора, 3.
С 16 июня — квартал 40 лет Победы (поселок Березовка); Амурский бульвар, 17.
С 21 июня — ул. Краснореченская, 95; ул. Ленина, 3 в пос. Корфовском.
С 27 июня — ул. Дикопольцева, 45; ул. Почтовая, 1а в Краснореченском совхозе.
До суток:
Центральная РЭС:
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Северная РЭС:
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Южная РЭС:
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Железнодорожная РЭС:
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