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09:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жителей Хабаровска отключат от газа

Уже с 13 июня в краевой столице начнутся плановые проверки газгольдеров.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 июня, AmurMedia.

Жители Хабаровска на несколько дней останутся без газа. Это связано с проведением плановой проверки газгольдеров и ревизией оборудования. Отключения начнутся уже 13 июня, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

По информации пресс-службы, плановые отключения связанны с осмотром специалистами групповых резервуарных установок. Согласно правилам, каждый газгольдер, в зависимости от модели, должен проходить проверку раз в пять или десять лет.

Некоторые хабаровчане лишатся голубого топлива на три недели (в их домах будет проходить проверка газгольдера), у других — газ будет отсутствовать около суток (здесь будет проводиться контрольная опрессовка и ревизия оборудования).

График отключения газа в Хабаровске:

До трех недель:

С 13 июня — ул. Шеронова, 5; Казачья Гора, 3.

С 16 июня — квартал 40 лет Победы (поселок Березовка); Амурский бульвар, 17.

С 21 июня — ул. Краснореченская, 95; ул. Ленина, 3 в пос. Корфовском.

С 27 июня — ул. Дикопольцева, 45; ул. Почтовая, 1а в Краснореченском совхозе.

До суток:

Центральная РЭС:

13—16 июня — ул. Гамарника, 39; ул. Ленина, 41; ул. Павловича, 38; ул. Пушкина, 9; Уссурийский бульвар, 58.

19—23 июня — Амурский бульвар, 10, 12, 16; ул. Волочаевская, 7, 83; ул. Уссурийская, 8.

26—30 июня — ул. Калараша, 14, 24; ул. О. Кошевого, 7; пер. Облачный, 72; пер. Путевой, 12а.

Северная РЭС:

13—16 июня — ул. Даниловского, 25; Кирова, 3а; Руднева, 56, 65; Стрельникова, 6.

19—23 июня — ул. Орджоникидзе, 23; Тихоокеанская, 122; Шелеста, 75; Яшина, 73.

26—30 июня — ул. Джамбула, 30; Запарина, 147; Истомина, 106; Льва Толстого, 34; Советская, 32; Фрунзе, 100; Л. Чайкиной, 2.

Южная РЭС:

13—16 июня — ул. Архангельская, 48а; Ургальская, 12.

19—23 июня — ул. Прогрессивная, 23; с. Некрасовка: ул. Солнечная, 1, 8; Школьная, 5.

26—30 июня— ул. Краснореченская, 10; с. Некрасовка: ул. Школьная, 23; Ленина, 40; Бойко-Павлова, 19.

Железнодорожная РЭС:

13—16 июня — ул. Большая, 6а, 8, 10; Гагарина, 2д; Осетинская, 1б; Промывочная, 4а, 60; Шмаковская, 7, 34; пер. Шмаковский, 2, 10.

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