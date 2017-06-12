В селе Дуруитоаря Веке Рышканского района открыли музейный комплекс
В селе Дуруитоаря Веке Рышканского района возрождают историю.
В селе Дуруитоаря Веке Рышканского района возрождают историю.
Там в местной пещере, где было самое древнее поселение в Европе, обустроили музей. Таким образом местные власти надеются сохранить культурное наследие и привлечь как можно больше туристов.
В музее села Дуруитоаря Веке можно увидеть экспонаты, найденные во время археологических раскопок в пещере, а также старинные вещи, собранные местными жителями. Люди надеются, что их село станет туристической достопримечательностью.
«Людям интересно. Это туристическая зона, и народные умельцы смогут продавать свои изделия».
«Туристов есть где заселить. Недавно в село провели водопровод и канализацию. Может, и молодёжь вернётся обратно».
Пещера в Дуруитоаря Веке известна как древнее поселение каменной эпохи, она получил международную известность.
«Появилась идея вдохнуть новую жизнь в эту пещеру, в которой
«Эта одна из самых больших пещер. Археологические раскопки здесь велись еще в 70-х годах прошлого столетия, было обнаружено несколько культурных слоев доисторической эпохи. Эта зона богата археологическими памятниками».
Местные власти надеются при помощи музейного комплекса привлечь в свои края туристов.
«Этот музей станет туристической достопримечательностью. Пещера и ущелье Дуруитоаря Веке действительно представляют большую культурную и историческую ценность», — отметила
Проект инициировали местные власти совместно с неправительственной организацией «Moștenitorii». На обустройство музейного комплекса потратили примерно 20 тысяч евро.