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08:05 (мск), источник: Publika.md

В селе Дуруитоаря Веке Рышканского района открыли музейный комплекс

В селе Дуруитоаря Веке Рышканского района возрождают историю.

Источник: Publika.md

Там в местной пещере, где было самое древнее поселение в Европе, обустроили музей. Таким образом местные власти надеются сохранить культурное наследие и привлечь как можно больше туристов.

В музее села Дуруитоаря Веке можно увидеть экспонаты, найденные во время археологических раскопок в пещере, а также старинные вещи, собранные местными жителями. Люди надеются, что их село станет туристической достопримечательностью.

«Людям интересно. Это туристическая зона, и народные умельцы смогут продавать свои изделия».

«Туристов есть где заселить. Недавно в село провели водопровод и канализацию. Может, и молодёжь вернётся обратно».

Пещера в Дуруитоаря Веке известна как древнее поселение каменной эпохи, она получил международную известность.

«Появилась идея вдохнуть новую жизнь в эту пещеру, в которой когда-то жили люди. Поселение считается самым древним в Европе. Это станет примером для других населенных пунктов, в которых тоже есть памятники культурного наследия», — сказал директор НПО Moștenitorii Николай Москалу.

«Эта одна из самых больших пещер. Археологические раскопки здесь велись еще в 70-х годах прошлого столетия, было обнаружено несколько культурных слоев доисторической эпохи. Эта зона богата археологическими памятниками».

Местные власти надеются при помощи музейного комплекса привлечь в свои края туристов.

«Этот музей станет туристической достопримечательностью. Пещера и ущелье Дуруитоаря Веке действительно представляют большую культурную и историческую ценность», — отметила вице-председатель Рышканского района Галина Замурдак.

Проект инициировали местные власти совместно с неправительственной организацией «Moștenitorii». На обустройство музейного комплекса потратили примерно 20 тысяч евро.

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