Безвизом воспользовались почти 1,9 тысячи украинцев

«По состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. 22% — в пунктах пропуска для авиационного сообщения», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник утром.