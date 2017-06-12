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08:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Безвизом воспользовались почти 1,9 тысячи украинцев

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Почти 1,9 тысячи украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Источник: "РИА Новости" Украина

«По состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. 22% — в пунктах пропуска для авиационного сообщения», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник утром.

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