Неделя белорусской кухни стартовала в Минске

В акции, которая пройдет 12—18 июня , примут участие более 70 объектов общественного питания — бары, кафе, рестораны. Со списком участников можно ознакомиться на сайте управления.

Гостям предложат пять блюд национальной кухни: салат из ранней капусты с редисом — Br3, щи из щавеля с мясом — Br3,5, печисто из свиного окорока — Br8,5, галки рыбные — Br7,5, десерт «Картошка» — Br4.

Мероприятие проводится в столице в 14-й раз. Принцип Недели белорусской кухни — единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта.