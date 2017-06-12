Неделя белорусской кухни стартовала в Минске
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
В акции, которая пройдет
Гостям предложат пять блюд национальной кухни: салат из ранней капусты с редисом — Br3, щи из щавеля с мясом — Br3,5, печисто из свиного окорока — Br8,5, галки рыбные — Br7,5, десерт «Картошка» — Br4.
Мероприятие проводится в столице в 14-й раз. Принцип Недели белорусской кухни — единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта.