В День России жители Башкирии отмечают три праздника

День России — государственный праздник Российской Федерации. Установлен указом Президента страны от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России.

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней утверждались равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. Было принято новое названия страны — Российская Федерация (Россия), новой Конституции, отражающей новые политические реалии, государственных символов.

12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.

12 июня 1998 года президент России Борис Ельцин в своем обращении к соотечественникам по центральному телевидению предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России.

Официальное название «День России» закрепилось за праздником только в 2002 году.

По всей стране 12 июня проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России. Во многих регионах программы празднования отчасти похожи: практически повсеместно проводятся концерты, митинги, торжественные шествия (парады), ярмарки и торжественные церемонии вручения паспортов гражданина РФ юным россиянам. Параллельно празднование Дня России идет в интернете: в соцсетях запустили целую серию праздничных хештегов, которыми пользователям предлагается отмечать публикации по соответствующей теме, сообщает газета «Известия».