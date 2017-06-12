Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Инсульт ведет к алкоголизму
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, чем окончился полёт бомбардировщиков РФ на Севере
Украина внимательно следит за переброской войск РФ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
11:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В День России жители Башкирии отмечают три праздника

Жители Башкортостана сегодня, 12 июня, отмечают три праздника — День России, 263-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и 443-ю годовщину основания крепости Уфа. Праздничные мероприятия охватят все районы столицы, основные торжества традиционно состоятся на площади имени В. И. Ленина.

День России — государственный праздник Российской Федерации. Установлен указом Президента страны от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России.

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней утверждались равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. Было принято новое названия страны — Российская Федерация (Россия), новой Конституции, отражающей новые политические реалии, государственных символов.

12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.

12 июня 1998 года президент России Борис Ельцин в своем обращении к соотечественникам по центральному телевидению предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России.

Официальное название «День России» закрепилось за праздником только в 2002 году.

По всей стране 12 июня проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России. Во многих регионах программы празднования отчасти похожи: практически повсеместно проводятся концерты, митинги, торжественные шествия (парады), ярмарки и торжественные церемонии вручения паспортов гражданина РФ юным россиянам. Параллельно празднование Дня России идет в интернете: в соцсетях запустили целую серию праздничных хештегов, которыми пользователям предлагается отмечать публикации по соответствующей теме, сообщает газета «Известия».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
В Томской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
Найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета Мьянмы
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь