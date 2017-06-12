Юные приморцы получили первые паспорта из рук губернатора

Владивосток, 12 июня, PrimaMedia.

Свои первые паспорта получили 10 юных приморцев. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ каждый школьник получил из рук губернатора Приморского края Владимира Миклушевского сегодня, 12 июня, в День России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу края.

Начиная торжественную церемонию, глава региона подчеркнул, сегодняшняя дата для собравшихся знаменательна вдвойне.

«Сегодня наша страна отмечает особенный праздник. День России — это символ любви к нашей Родине, гордость за ее многовековую историю, культурное и духовное наследие нашего Отечества. Символично, что именно сегодня вы получаете документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Уверен, каждый из вас будет достойным представителем поколения и поможет написать новые страницы истории нашего края и страны. От всей души желаю вам здоровья, успехов во всех начинаниях и новых свершений!» — поздравил ребят Владимир Миклушевский.

В торжественной обстановке свои первые взрослые документы получили десять 14-летних приморцев, среди которых — отличники в учебе, волонтеры, выдающиеся музыканты и спортсмены. Своим впечатлениями поделилась дважды чемпионка Дальнего Востока по легкой атлетике, член сборной Приморского края Александра Назарова.

«Я очень горжусь, что получила свой первый паспорт именно в этот день. Это такое событие, которое запомнится надолго», — отметила Александра.

По окончании официальной части церемонии губернатор пообщался с юными гражданами России и их родителями в неформальной обстановке. За чаепитием Владимир Миклушевский рассказал о реализации программы строительства новых школ, о безопасности в летних лагерях. Губернатор взял под контроль вопросы организации работы детских спортивных секций и музыкальных кружков в ряде муниципалитетов края.