Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Инсульт ведет к алкоголизму
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Звезды, которые дружат с детства
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, чем окончился полёт бомбардировщиков РФ на Севере
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ 5
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Песков высказался о возможном наказании за георгиевские ленточки
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Happy Birthday, Mr. President
08:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Юные приморцы получили первые паспорта из рук губернатора

По окончании официальной части глава региона пообщался с юными гражданами России и их родителями в неформальной обстановке.

Владивосток, 12 июня, PrimaMedia.

Свои первые паспорта получили 10 юных приморцев. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ каждый школьник получил из рук губернатора Приморского края Владимира Миклушевского сегодня, 12 июня, в День России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу края.

Начиная торжественную церемонию, глава региона подчеркнул, сегодняшняя дата для собравшихся знаменательна вдвойне.

«Сегодня наша страна отмечает особенный праздник. День России — это символ любви к нашей Родине, гордость за ее многовековую историю, культурное и духовное наследие нашего Отечества. Символично, что именно сегодня вы получаете документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Уверен, каждый из вас будет достойным представителем поколения и поможет написать новые страницы истории нашего края и страны. От всей души желаю вам здоровья, успехов во всех начинаниях и новых свершений!» — поздравил ребят Владимир Миклушевский.

В торжественной обстановке свои первые взрослые документы получили десять 14-летних приморцев, среди которых — отличники в учебе, волонтеры, выдающиеся музыканты и спортсмены. Своим впечатлениями поделилась дважды чемпионка Дальнего Востока по легкой атлетике, член сборной Приморского края Александра Назарова.

«Я очень горжусь, что получила свой первый паспорт именно в этот день. Это такое событие, которое запомнится надолго», — отметила Александра.

По окончании официальной части церемонии губернатор пообщался с юными гражданами России и их родителями в неформальной обстановке. За чаепитием Владимир Миклушевский рассказал о реализации программы строительства новых школ, о безопасности в летних лагерях. Губернатор взял под контроль вопросы организации работы детских спортивных секций и музыкальных кружков в ряде муниципалитетов края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Анонсы событий Приморского края на понедельник, 12 июня
Количество погибших в ДТП в Забайкалье выросло до 11 человек
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
Партия Макрона победила в первом туре выборов
В Саудовской Аравии убит офицер службы безопасности
Неизвестные атаковали ресторан в Париже с зажигательной смесью
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Италия разгромила Лихтенштейн, Испания выиграла у Македонии В другом матче группы G Албания разгромила Израиль
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь