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09:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

В День города пермяки смогут проверить своё здоровье и сходить на массаж

Гостей праздника ждут фестиваль боевых искусств, состязания уличных танцоров, городские турниры по футболу и бадминтону.

День города станет днём спорта и здоровья. Сегодня, 12 июня, в центре города можно будет оценить состояние своего организма, посмотреть состязания уличных танцоров, принять участие в спортивных соревнованиях.

В 11.00 на площадке рядом с памятником Героям фронта и тыла разместится бригада мобильного центра здоровья. Любой желающий сможет узнать, есть ли у него избыточный вес, измерить уровень давления, объём лёгких, показатели сахара и холестерина. Врачи помогут оценить состояние сердечно-сосудистой системы.

С 15.00 до 16.30 рядом с площадкой пройдут интерактивные школы здоровья, которые проведут специалисты краевого центра медицинской профилактики. Они расскажут о вреде курения и помогут приверженцам здорового питания собрать тарелку из здоровых продуктов. Во время дня здоровья также можно будет сдать нормативы ГТО и даже попасть на сеанс оздоровительного массажа.

С 13:30 до 19:00 неподалёку пройдёт открытый турнир города по уличному футболу PANNA (1×1). В состязание примут участие более 100 спортсменов из Чайковского, Березников, а также воспитанников «Школы футбольного мастерства» и «Амкар-Юниор». В турнире смогут принять участие все желающие в возрасте от 12 до 35, любящие футбол. Чем лучше участник обращается с мячом, тем больше шансов на победу.

Там же, с 15.00 до 19.00, пройдёт фестиваль боевых искусств Пермского края. 12 июня зрители увидят более 25 показательных номеров, 30 федераций, клубов, спортивных школ, которые представляют различные направления боевых искусств региона. Также зрители увидят выступления черлидеров, исторические средневековые бои, японский танец с веером и японское фехтование. Фестиваль пройдет с 15.00 до 19.00 у монумента «Героям фронта и тыла» на городской эспланаде.

На городской эспланаде гостей праздника ждёт фестиваль по уличным танцам «Все стили в силе». На этот раз Пермь станет единственной федеральной отборочной площадкой на чемпионат мира по брейк-дансу «Red Bull BC One"17».

Впервые в этот день в самом центре города пройдут соревнования по бадминтону от телеканала СТС, в которых смогут принять участие все желающие.

Также на эспланаде пройдёт фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога». Его девиз в этом году — «Тайны веков». В этом году пермяки смогут посмотреть на работу кузнецов из Дуйсбурга, Симферополя, Москвы, Донецка, Калининграда, Белгорода, Коломны, Чебоксар, Екатеринбурга, Кирова, Ижевска, Челябинска, Златоуста, Тюмени, Чайковского, Карагая, Кудымкара, Соликамска, Перми. Зрителям предстоит выбрать лучшие кованые композиции, которые позже установят в основную стелу «Древо жизни», подготовленную заранее пермскими кузнецами. Также гости праздника смогут посетить мастер-классы, увидеть искусство иностранных, российских и местных кузнецов. Фестиваль начнётся на эспланаде в 12.00.

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