Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области в начале недели
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 12 июня синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +22 градуса. Ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 12 июня синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +22 градуса. Ветер
13 июня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем +19 градусов. Ветер
14 июня — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха +13 градусов ночью и +19 градусов днем. Ветер