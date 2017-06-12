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12:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области в начале недели

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 12 июня синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +22 градуса. Ветер юго-западный, 4 м/с.

13 июня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем +19 градусов. Ветер юго-западный, 4 м/с.

14 июня — облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха +13 градусов ночью и +19 градусов днем. Ветер северо-западный, 5 м/с.

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