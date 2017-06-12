Ученые: сон с открытым ртом провоцирует развитие кариеса

Исследователи считают, что подобный сон приводит к сухости в ротовой полости, а это влияет на увеличение кислотности, отчего портится эмаль зубов и образуется кариес. Люди, страдающие этой привычкой, должны часто ходить на прием к стоматологу.

Вероятно, сон с открытым ртом вызывают проблемы с дыханием, считают ученые.