Ученые: сон с открытым ртом провоцирует развитие кариеса
Ученые из Новой Зеландии выяснили, что спать с открытым ртом опасно для здоровья зубов. Данная привычка может привести к образованию кариеса.
Ученые из Новой Зеландии выяснили, что спать с открытым ртом опасно для здоровья зубов. Данная привычка может привести к образованию кариеса.
Исследователи считают, что подобный сон приводит к сухости в ротовой полости, а это влияет на увеличение кислотности, отчего портится эмаль зубов и образуется кариес. Люди, страдающие этой привычкой, должны часто ходить на прием к стоматологу.
Вероятно, сон с открытым ртом вызывают проблемы с дыханием, считают ученые.