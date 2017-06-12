В США неизвестный счастливчик выиграл в лотерю почти полмиллиарда долларов
Отмечается, что выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в Соединенных Штатах.
Отмечается, что выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в Соединенных Штатах.
Билет был куплен в продуктовом магазине. Кто именно его приобрел, пока неизвестно. Счастливчик сможет получить деньги уже в понедельник. Представители Powerball уточнили, что данный выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в США.
Согласно существующим правилам, владельцы магазина, где продали билет, также получат награду в размере $1 млн. По условиям лотереи, выигрыш достается тому, кто верно угадает номера пяти белых шаров плюс одного красного, который и носит название Powerball. Шансы правильно определить все шесть номеров составляют примерно один на 292 миллиона.
По правилам, победитель может получить джекпот частями в течение 29 лет или же стать его обладателем сразу. В последнем случае сумма выигрыша становится примерно в два раза меньше, не считая налогов, которые разнятся от штата к штату.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в
В январе прошлого года джекпот Powerball достиг рекордных $1,5 млрд. Тогда было сразу три выигрышных билета. Они были проданы в штатах Калифорния, Теннесси и Флорида. До этого джекпот ни этой лотереи, ни
Предыдущий рекордный в истории США джекпот в $656 млн был разыгран в другую популярную в США лотерею — Mega Millions в 2012 году. Тогда выиграли сразу три билета, их владельцам пришлось поделить приз.