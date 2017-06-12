Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Одним из крупнейших производителей сахара стала семья министра
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
11:16 (мск), источник: Tengrinews

Слухи о менингите в алматинских бассейнах прокомментировали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали появившуюся информацию о вирусном менингите, который якобы можно подхватить в бассейнах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В частности, в социальных сетях пишут, что в больницы Алматы поступают маленькие дети с этим заболеванием.

Согласно данным МЗ РК, заболеваемость менингококковой инфекцией в стране с каждым годом снижается. Если в 2015 году зарегистрировано 424 случая, в 2016 году заболеваемость снижена до 120 случаев (снижение в 3,6 раза).

За пять месяцев текущего года в Алматы случаев менингококковой инфекции не зафиксировано.

«За пять месяцев 2017 года в РК зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 3,8 раза. В том числе в Алматы в 2016 году по сравнению с предыдущим годом заболеваемость снижена в четыре раза и составила 16 случаев (в 2015 году — 66 случаев), а за пять месяцев текущего года случаи менингококковой инфекцией не зарегистрированы», — прокомментировали в ведомстве.

Также сообщается, что за 2015 год зарегистрировано 390 случаев серозного менингита (вызываемого энтеровирусами), за 2016 год — 444 случая и за пять месяцев 2017 года — 30 случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена на 40 процентов. В том числе по Алматы в 2015 году — 31 случай, в 2016 году — 104 случая и за пять месяцев 2017 года — восемь случаев что в 4,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пояснили медики, менингит — это заболевание, для которого характерно поражение мягкой мозговой оболочки головного мозга и которое вызывается различными бактериями (менингококковая инфекция, гнойный менингит) и вирусами (серозный менингит, вызываемый энтеровирусами). Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Передача энтеровирусных инфекций осуществляется при реализации фекально-орального (через воду, пищу, тесный контакт с больным или носителем) и воздушно-капельного путей (чихание, кашель). Заболевание носит сезонный характер, вспышки возникают в весенне-летний и летне-осенний периоды. Заражение происходит через воду, продукты питания, испражнения больного, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. Очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах. Отмечается, что энтеровирусы устойчивы во внешней среде: хорошо переносят низкие температуры (в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель), в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде — около месяца, в очищенных сточных водах — до двух месяцев, а также длительное время сохраняются на предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, при воздействии хлорсодержащих препаратов, ультрафиолетового облучения. «При соблюдении правил очистки, обеззараживания, распределения воды посещение бассейнов не представляет опасность для человека», — заявляют в ведомстве.

Основные меры профилактики менингококковой инфекции:

— при появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать тяжелых последствий, не следует заниматься самолечением.

— необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

— чтобы не заболеть и не заразить окружающих, нужно своевременно лечить острые и хронические заболевания носоглотки — фарингит, тонзиллит, ларингит.

— полноценное и сбалансированное питание, обогащенное витаминами и микроэлементами, занятие спортом, закаливание организма способствуют повышению иммунитета.

Меры профилактики энтеровирусной инфекции такие же, как при любой острой кишечной инфекции:

— для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду.

— мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены.

— перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком.

— купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду.

— не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах.

— закаливание организма помогает повысить его защитные функции против вирусов и бактерий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
&quot;Военная Альпиниада&quot; стартовала в Вооруженных Силах РК
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
В Томской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
Найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета Мьянмы
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь