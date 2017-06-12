Слухи о менингите в алматинских бассейнах прокомментировали в Минздраве

В частности, в социальных сетях пишут, что в больницы Алматы поступают маленькие дети с этим заболеванием.

Согласно данным МЗ РК, заболеваемость менингококковой инфекцией в стране с каждым годом снижается. Если в 2015 году зарегистрировано 424 случая, в 2016 году заболеваемость снижена до 120 случаев (снижение в 3,6 раза).

За пять месяцев текущего года в Алматы случаев менингококковой инфекции не зафиксировано.

«За пять месяцев 2017 года в РК зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 3,8 раза. В том числе в Алматы в 2016 году по сравнению с предыдущим годом заболеваемость снижена в четыре раза и составила 16 случаев (в 2015 году — 66 случаев), а за пять месяцев текущего года случаи менингококковой инфекцией не зарегистрированы», — прокомментировали в ведомстве.

Также сообщается, что за 2015 год зарегистрировано 390 случаев серозного менингита (вызываемого энтеровирусами), за 2016 год — 444 случая и за пять месяцев 2017 года — 30 случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена на 40 процентов. В том числе по Алматы в 2015 году — 31 случай, в 2016 году — 104 случая и за пять месяцев 2017 года — восемь случаев что в 4,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пояснили медики, менингит — это заболевание, для которого характерно поражение мягкой мозговой оболочки головного мозга и которое вызывается различными бактериями (менингококковая инфекция, гнойный менингит) и вирусами (серозный менингит, вызываемый энтеровирусами). Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Передача энтеровирусных инфекций осуществляется при реализации фекально-орального (через воду, пищу, тесный контакт с больным или носителем) и воздушно-капельного путей (чихание, кашель). Заболевание носит сезонный характер, вспышки возникают в весенне-летний и летне-осенний периоды. Заражение происходит через воду, продукты питания, испражнения больного, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. Очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах. Отмечается, что энтеровирусы устойчивы во внешней среде: хорошо переносят низкие температуры (в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель), в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде — около месяца, в очищенных сточных водах — до двух месяцев, а также длительное время сохраняются на предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, при воздействии хлорсодержащих препаратов, ультрафиолетового облучения. «При соблюдении правил очистки, обеззараживания, распределения воды посещение бассейнов не представляет опасность для человека», — заявляют в ведомстве.

Основные меры профилактики менингококковой инфекции:

— при появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать тяжелых последствий, не следует заниматься самолечением.

— необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

— чтобы не заболеть и не заразить окружающих, нужно своевременно лечить острые и хронические заболевания носоглотки — фарингит, тонзиллит, ларингит.

— полноценное и сбалансированное питание, обогащенное витаминами и микроэлементами, занятие спортом, закаливание организма способствуют повышению иммунитета.

Меры профилактики энтеровирусной инфекции такие же, как при любой острой кишечной инфекции:

— для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду.

— мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены.

— перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком.

— купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду.

— не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах.

— закаливание организма помогает повысить его защитные функции против вирусов и бактерий.