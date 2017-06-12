Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве ответила Порошенко на "Прощай, немытая Россия"
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Пенсии в России предложили платить иначе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Нельзя никому, кроме супруги": Хворостовский о сложном кризисе
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
17:16 (мск), источник: Om1.ru

Студенты омского танкового института забросали Соборную площадь деньгами

Игнорируя охрану, омичи бросились собирать раскиданные «на удачу» сторублевые купюры буквально из-под ног марширующих военных.

12 июня на Соборной площади состоялся выпуск студентов Омского автобронетанкового института. Посмотреть на торжественное построение войск, которое сопровождалось выступлением военного оркестра и праздничным концертом, с утра собрались сотни горожан. Как и на параде Победы, зрители наблюдали за происходящим из-за ограждений. На мероприятии присутствовали также губернатор Виктор Назаров и митрополит Омский и Таврический Владимир.

По сложившейся в танковом институте традиции выпускники в завершение парада бросают в воздух деньги — не только мелочь, но и 100-рублевые купюры с автографами новоиспеченных прапорщиков и лейтенантов. После прохода войск площадь была усеяна деньгами, чем не преминули воспользоваться зрители. Самые нетерпеливые не дожидались конца мероприятия и выбегали за «трофеем» буквально между марширующими рядами.

Самыми активными оказались дети, причем родители не стеснялись подначивать их забежать подальше «вон за той бумажкой». Через считаные минуты все деньги, что «покрупнее», отправились в карманы омичей.

— Началась самая любимая часть, — прокомментировали ажиотаж среди зрителей сотрудники института.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске подорожали хлеб, косметика, бензин и билеты на самолеты и поезда
Путин: России удалось обозначить национальные интересы
Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Порошенко подписал закон о запрете георгиевских ленточек
В полиции объяснили причины задержания Навального
СМИ: Европарламент намерен снести свою штаб-квартиру в Брюсселе
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь