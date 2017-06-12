Студенты омского танкового института забросали Соборную площадь деньгами

12 июня на Соборной площади состоялся выпуск студентов Омского автобронетанкового института. Посмотреть на торжественное построение войск, которое сопровождалось выступлением военного оркестра и праздничным концертом, с утра собрались сотни горожан. Как и на параде Победы, зрители наблюдали за происходящим из-за ограждений. На мероприятии присутствовали также губернатор Виктор Назаров и митрополит Омский и Таврический Владимир.

По сложившейся в танковом институте традиции выпускники в завершение парада бросают в воздух деньги — не только мелочь, но и 100-рублевые купюры с автографами новоиспеченных прапорщиков и лейтенантов. После прохода войск площадь была усеяна деньгами, чем не преминули воспользоваться зрители. Самые нетерпеливые не дожидались конца мероприятия и выбегали за «трофеем» буквально между марширующими рядами.

Самыми активными оказались дети, причем родители не стеснялись подначивать их забежать подальше «вон за той бумажкой». Через считаные минуты все деньги, что «покрупнее», отправились в карманы омичей.

— Началась самая любимая часть, — прокомментировали ажиотаж среди зрителей сотрудники института.