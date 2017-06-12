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11:32 (мск), источник: ivbg.ru

В Финляндии нашли самого большого кота в мире

Его зовут Пиккис (Малышок).

Ян-Эрик Бруун, живущий в финском Туусула, утверждает, что является владельцем самого большого в мире кота. По документам домашнего питомца зовут Бонд, однако шестнадцатикилограммового котика ласково называют Пиккис — Малышок.

В длину кот достигает 120 сантиметров, а его вес составляет 16 кг. Сейчас официальный титул самого крупного в мире кота носит мейн-кун Лудо из Британии. Параметры Лудо — 118 см и 11 кг.

«Я, конечно, знал, что мейн-куны — самые крупные в мире коты, однако совсем не ожидал, что Пиккис вырастет таким огромным», — смеется Бруун. Хозяева шутят, что Малышок — их «домашний лев».

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