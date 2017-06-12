В Финляндии нашли самого большого кота в мире

Ян-Эрик Бруун, живущий в финском Туусула, утверждает, что является владельцем самого большого в мире кота. По документам домашнего питомца зовут Бонд, однако шестнадцатикилограммового котика ласково называют Пиккис — Малышок.

В длину кот достигает 120 сантиметров, а его вес составляет 16 кг. Сейчас официальный титул самого крупного в мире кота носит мейн-кун Лудо из Британии. Параметры Лудо — 118 см и 11 кг.