В День России получили паспорта 36 омских школьников

В День России, 12 июня, 36 подростков, которым исполнилось 14 лет, получили первые в их жизни паспорта из рук губернатора Омской области Виктора Назарова.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, участниками региональной торжественной церемонии вручения паспортов, приуроченной ко Дню России, стали победители Всероссийской акции «Мы — граждане России!».

Право получить паспорт гражданина РФ в этот день школьники заслужили своими успехами в учёбе, спорте, общественной деятельности.

«Мы живём в великой стране. Бережно относитесь к нашей истории, уважайте сограждан, соблюдайте законы, гордитесь своей Родиной. Отныне вы несёте почётную обязанность — созидать и укреплять Россию. Ставьте перед собой большие цели и не останавливайтесь на пути к их достижению. Вы нужны нашей Родине, нужны Омской области», — сказал Виктор Назаров, обращаясь к подросткам.

Сегодняшнее вручение паспортов стало торжественным и волнительным событием для школьников.

«Теперь у меня есть паспорт. Это почти как второе рождение: ты стал взрослым человеком, к тебе теперь относятся не как к ребёнку. Обязанности тоже взрослые, все их я пока не смогу перечислить. Но зато уже смогу работать», — прокомментировал школьник Егор Алита.

Каждому из получателей паспортов также вручили издание Конституции РФ.

Кроме того, 12 июня, в День России на Соборной площади в Омске состоялся 97-й выпуск офицеров и прапорщиков Омского автобронетанкового института. Дипломы об окончании учебного заведения получил 221 выпускник. Среди них 146 прапорщиков, 25 лейтенантов Российской Армии, два офицера — выпускника адъюнктуры.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, День России — один из самых значимых государственных праздников в новейшей истории нашей страны. В 1991 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, дата стала точкой отсчета становления современной российской государственности, основанной на принципах демократии, главенства права и справедливости.