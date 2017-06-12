Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Это норма: пять мифов о сексе
Стали известны подробности дела об убийстве участника «Любэ»
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ узнали, как ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Почти 80 процентов россиян назвали себя патриотами

По данным опроса ФОМ, 78 процентов россиян считают себя патриотами, что на 21 процент больше, чем в 2006 году. При этом, 39 из каждой сотни респондентов полагают, что говорить так на публике нехорошо. Половина опрошенных уверены, что любовь к родине прививается целенаправленным патриотическим воспитанием.

Источник: Reuters

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 78 процентов россиян считают себя патриотами, что на 21 процент больше, чем в 2006 году, передает «Интерфакс».

Читайте также
ВЦИОМ выяснил, что россияне стали нетерпимее к проявлениям «непатриотизма»

39 из каждой сотни респондентов полагают, что говорить так на публике нехорошо. А 59 процентов уверены в обратном.

Половина опрошенных считают, что любовь к родине прививается целенаправленным патриотическим воспитанием. О том, что патриотизм просыпается в людях по другим причинам говорит 41 процент респондентов.

Среди обязательных требований к патриотам чаще называют любовь к родной природе (73 процента), затем службу в армии (68 процентов) и знание истории (65 процентов).

61 процент респондентов считают, что патриот может критиковать власти страны.

58 человек из каждой сотни опрошенных говорят, что любовь к родине не подразумевает знание гимна страны наизусть. Также больше половины респондетов дозволяют патриоту России предпочитать иностранную литературу и искусство отечественным.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что большинство российский студентов назвали символом настоящего патриотизма ветеранов Великой Отечественной войны. 34 процента из них считают истинным патриотом президента России Владимира Путина.

Комментарии
3
Валерий Глеков
очень многие Вас поддержат и самое интересное что очень и . . даже молодые . . . там правда в основном из за хорошей зарплаты и обеспечения пенсионеров и ЖКХ и путевками в санаторий в общем если . . . .предприятие живет под флагом СССР и у них все есть как и должно быть при советской власти Всегда ежемесячные пайки . . .. честно неделю можно жить на несколько семей не тратясь Молодежные слеты особенно летом на природе Пенсионерам за квартплату предприятие выплачивает . . . . остановлюсь разогнался В общем многие люди Ваш призыв поддержат . . . это без пафоса
ОтветитьСсылкаПожаловаться
валерий малютин
самое страшное, что либерасты пятоколонники, то же считают себя патриотами, беря деньги в американском посольстве, на проведение митингов опозициии
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Борис Викторович
а я себя считаю советским человеком и присягу давал СССР !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин рассказал о последствиях войны России и США
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Россия уничтожила все запасы боевого газа зарин
На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
Навального задержали в подъезде его дома
Кремль отреагировал на решение перенести митинг на Тверскую
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь